Investigan muerte violenta de joven dentro de una vivienda en Colón

De acuerdo con los informes preliminares, presentaba varias lesiones en diferentes partes del cuerpo.

Colón, Honduras.- Dentro su vivienda y con signos de violencia fue encontrada sin vida María Milagros Mondragón , de 23 años, en el barrio Las Brisas, Balfate, Colón, Honduras.

El hallazgo ocurrió en el interior de la residencia de Mondragón, hasta donde se desplazaron agentes policiales para acordonar la escena y comenzar las primeras investigaciones orientadas a esclarecer las circunstancias de su muerte.

Las autoridades trabajan en la recopilación de información que permita determinar qué ocurrió y establecer quién sería el responsable de la muerte de la joven.

Por el momento, no se ha establecido el móvil del hecho ni se ha informado sobre personas detenidas en relación con el caso.

Personal de Medicina Forense se trasladó hasta la vivienda para realizar el levantamiento del cuerpo conforme al procedimiento establecido y posteriormente trasladarlo a la morgue.

El cuerpo de María Mondragón permanece en medicina forense y se espera que este jueves sea entregado a sus familiares.

Sus parientes tienen previsto trasladar el cuerpo hasta Comayagua, zona central de Honduras, de donde era originaria la joven, para darle sepultura.

El dictamen de la autopsia será determinante para establecer de manera oficial la causa de muerte y aportar elementos a la investigación que desarrollan las autoridades.

La Policía continúa con las diligencias para esclarecer el caso y determinar las circunstancias en las que murió la joven de 23 años.