Próceres y héroes de Honduras: EL HERALDO publica edición coleccionable

Tegucigalpa, Honduras.- No son solo personajes de la historia, los próceres de la Independencia y los héroes que nos dieron patria, representan el orgullo y la identidad de los hondureños. En el mes de la Patria, EL HERALDO publica una edición coleccionable dedicada a los próceres y héroes, que busca convertirse en un material de consulta y conservación para estudiantes de escuelas y colegios y para todos nuestros lectores. El contenido incluye la vida y obra del Paladín de la unión centroamericana, Francisco Morazán, su incursión en la política, sus batalla y su lucha por una Centroamérica Unida, hasta su fusilamiento en San José, Costa Rica el 15 de septiembre de 1842.

Recorrido histórico

A José Cecilio del Valle, el gran pensador centroamericano y la figura más representativa de la Ilustración hispanoamericana. Un hombre de ideas avanzadas, que fue comisionado para redactar el Acta de Independencia de Centroamérica. El recorrido histórico de José Trinidad Cabañas, denominado caballero sin tacha y sin miedo, recordado por su honradez y el fomento de la instrucción pública, la agricultura y la minería, durante su gestión como presidente de Honduras. Además, Dionisio de Herrera, quien decretó la primera división territorial del país en siete departamentos, el primer Escudo de Armas y la primera Constitución. Un ciudadano ejemplar que luchó por la Independencia.