¿A qué se dedica? Así es la nueva vida de Ricardo Maduro, expresidente de Honduras

Ricardo Rodolfo Maduro Joest, expresidente de Honduras entre el 2002 al 2006, lleva una vida alejada de la política y esta es su actualidad. El exmandatario ha optado por alejarse de los reflectores, ¿por qué?
Ricardo Maduro dirigió al país entre el 2002 al 2006 al derrotar al liberal Rafael Pineda Ponce con el 52.21% de los votos.
Maduro tiene 80 años y ha optado por dedicar el tiempo a su familia al disfrutarlo con sus hijas y nietos.
Maduro emplea su tiempo para la actividad empresarial y la dirección de fundaciones sociales.
Ha participado en la fundación y dirección de múltiples empresas comerciales, financieras, de hotelería, supermercados y centros comerciales.
Además preside la Fundación para la Educación Ricardo Ernesto Maduro Andréu (FEREMA), una organización sin fines de lucro creada en memoria de su hijo que impulsa programas para mejorar la calidad de la educación en el país. Su hijo, Ricardo Ernesto Maduro Andreu, fue secuestrado y asesinado en abril de 1997 por miembros del crimen organizado en San Pedro Sula.
Ricardo Maduro reside en Tegucigalpa, alejado de los cargos públicos y enfocado en su familia y causas sociales. Muchas personas lo han visto en diversos cafés de la ciudad donde comparte con amigos.
Ricardo Maduro nació el 20 de abril de 1946 en Panamá, se convirtió en el sexto presidente constitucional de Honduras. Se graduó de Economía de la Universidad de Stanford, California.
Proviene de dos destacadas familias: por el lado hondureño de la familia Midence, dedicada a los bienes raíces y fundadora del Banco de Honduras, institución emisora de moneda hondureña antes de la creación del Banco Central, y por el lado panameño de la familia Maduro, muy conocida en los negocios en aquel país.
Estuvo casado durante 25 años con la salvadoreña Miriam Andreu, con la que tuvo cuatro hijos: Carolina, Cecilia, Lorena y Ricardo Ernesto. Con ella se divorció en 1996. Posteriormente se casó el 10 de octubre de 2002 con la española Aguas Santas Ocaña Navarro y volvió a casarse el 5 de diciembre de 2009 con Melissa Callejas.