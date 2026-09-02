¿A qué se dedica? Así es la nueva vida de Ricardo Maduro, expresidente de Honduras

Estuvo casado durante 25 años con la salvadoreña Miriam Andreu, con la que tuvo cuatro hijos: Carolina, Cecilia, Lorena y Ricardo Ernesto. Con ella se divorció en 1996. Posteriormente se casó el 10 de octubre de 2002 con la española Aguas Santas Ocaña Navarro y volvió a casarse el 5 de diciembre de 2009 con Melissa Callejas.