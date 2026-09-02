Cortes de energía eléctrica programados para este jueves 3 de septiembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Santa Bárbara, Cortés y Ocotepeque son los tres departamentos que no tendrán energía eléctrica este jueves -3 de septiembre-, según lo anunciado por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). El calendario semanal de la estatal eléctrica indicó que barrios, colonias, aldeas y residenciales no tendrán energía eléctrica durante horarios escalonados que van desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. Durante esas horas se estarán realizando trabajos de mantenimiento general, la ejecución de un proyecto por parte de contratistas, además del retiro de equipo de seccionamiento.

Por lo anterior, se recomienda a los habitantes de estas zonas tomar medidas preventivas para evitar inconvenientes. Estas son las zonas afectadas:

Ocotepeque de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

FRATERNIDAD: Casco urbano de Fraternidad y las aldeas Las Cruces, Los Vados, San Francisco, y los caseríos cercanos. DOLORES MERENDÓN: Casco urbano de Dolores Merendón y las aldeas San Jerónimo, Represa Hidroeléctrica Quilio I y II y los caseríos cercanos. SAN JORGE: Casco urbano de San Jorge y las aldeas El Rastrojón, El Socorro, Los Planes, Río Blanco, Santa Elena y los caseríos cercanos. DE SINUAPA: Casco urbano de Sinuapa y las aldeas El Carrizal, El Moral, El Ocotillo, El Peñasco, El Tepezcuintle, La Laborcita, Plan del Rancho, Valle Mercedes, Veracruz y los caseríos cercanos. OCOTEPEQUE: Casco urbano de Ocotepeque y las aldeas Antigua Ocotepeque, El Barrial, Veracruz, El Volcán, Pie del Cerro, San José, San Rafael, Santa Anita, San Miguel, Los Planes, Las Aduanas El Poy y Agua Caliente y los caseríos cercanos. SANTA FE: Casco urbano de Santa Fe y las aldeas Agua Caliente, El Mojanal, La Quesera, Los Encinos, Piedras Bonitas, Piñuelas, Sulnete y los caseríos cercanos. CONCEPCIÓN: Casco urbano de Concepción y las aldeas San José, Santa Anita, Tulas, San Cayetano y los caseríos cercanos.

San Pedro Sula, Cortés de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

Col. Santa Mónica, Col. Fesitranh, Col. Los Pinos, Altos de Sula, Col. Veracruz, Col. Las Mercedes, Zip Victoria, Col. Río Blanco, Supermercado Colonial 2, Ferretería Monterroso Bulevar del Norte, Boquitas Fiestas, Boquitas Tropical, Col. Prieto, Aldea El Zapotal, Villas Pedregal, Aldea El Retiro, INVEMA, Escuela Happy Days, Delicias del Norte, col. Las Brisas.

Santa Bárbara de 8:30 a.m. a 2:30 p.m.