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Revelado: El jugador que usará la camiseta número 10 tras retiro de Messi de la selección de Argentina

La responsabilidad será enorme, tomando en cuenta que Messi utilizó la camiseta número 10 durante 17 años

  • Actualizado: 02 de septiembre de 2026 a las 11:46
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Messi anunció su retiro de la selección de Argentina y se revela el inesperado heredero de la camiseta número "10".

Fotos: Cortesía.
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La Selección de Argentina se prepara para afrontar una de las transiciones más importantes de su historia reciente tras el Mundial de 2026.
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El adiós de Lionel Messi dejará un enorme vacío tanto dentro de la cancha como en el vestuario de la Albiceleste.
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Uno de los principales interrogantes será quién tendrá la responsabilidad de portar la histórica camiseta número 10.
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Lionel Scaloni y su cuerpo técnico ya trabajan en la planificación del nuevo ciclo y tendrían definido al elegido.
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Según información del periodista Federico Bueno, de ESPN Argentina, Nico Paz será el encargado de heredar el dorsal que actualmente pertenece a Messi.
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El mediapunta de 21 años se convertiría así en una de las principales caras del proceso de renovación de la selección campeona del mundo.
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Paz comenzó sus convocatorias con Argentina utilizando el número 18, pero su evolución en el fútbol europeo habría convencido a Scaloni.
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El futbolista del Como de Italia viene ganando protagonismo y es considerado por el entrenador como una pieza ideal para asumir el liderazgo creativo.
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La decisión dejaría fuera de la pelea a figuras como Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, quienes también aparecían entre los candidatos para recibir la 10.
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Scaloni apostaría por un perfil diferente y confiaría en la juventud, talento y capacidad de generación de juego de Nico Paz.
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La responsabilidad será enorme, tomando en cuenta que Messi utilizó la camiseta número 10 durante 17 años con la Selección Argentina.
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El astro argentino disputó 172 partidos con ese dorsal, dejando una huella difícil de igualar en la historia de la Albiceleste.
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Nico Paz, sin embargo, llega al desafío con importantes argumentos futbolísticos después de una destacada temporada en el fútbol italiano.
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El mediapunta habría registrado 13 goles y 7 asistencias con el Como, números que respaldan la confianza depositada en él.
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Así, tras la salida de Messi y otros referentes como Nicolás Otamendi, Argentina iniciaría una nueva era con Nico Paz como el elegido para tomar el mítico número 10.
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