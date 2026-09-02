  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Se revela la verdad del fichaje del tiktoker Davis Flow en Platense: Por este motivo no juega

La ausencia del jugador en partidos oficiales ha llamado la atención entre sus seguidores

  • Actualizado: 02 de septiembre de 2026 a las 10:28
Se revela la verdad del fichaje del tiktoker Davis Flow en Platense: Por este motivo no juega
1 de 15

Se revela la verdadera razón del por qué el tiktoker Davis Flow no ha debutado con el Platense en Liga Nacional. Sorprende a todos.

Fotos: Cortesía.
Se revela la verdad del fichaje del tiktoker Davis Flow en Platense: Por este motivo no juega
2 de 15

Platense sorprendió en el mercado de fichajes al anunciar la incorporación del hondureño Davis Flow para el torneo Apertura 2026-27 de la Liga Nacional.
Se revela la verdad del fichaje del tiktoker Davis Flow en Platense: Por este motivo no juega
3 de 15

El fichaje generó expectativa por el particular perfil de Davis, quien es un reconocido creador de contenido en la plataforma de Tiktok.

Se revela la verdad del fichaje del tiktoker Davis Flow en Platense: Por este motivo no juega
4 de 15

Su llegada al equipo escualo ha provocado un levantón impresionante en el mercado del equipo de Puerto Cortés.
Se revela la verdad del fichaje del tiktoker Davis Flow en Platense: Por este motivo no juega
5 de 15

Sin embargo, Platense ya comenzó su participación en el campeonato hondureño y Davis Flow todavía no ha podido sumar sus primeros minutos oficiales en Liga Nacional.
Se revela la verdad del fichaje del tiktoker Davis Flow en Platense: Por este motivo no juega
6 de 15

La ausencia del jugador ha llamado la atención entre sus seguidores, que esperan verlo debutar con la camiseta selacia.
Se revela la verdad del fichaje del tiktoker Davis Flow en Platense: Por este motivo no juega
7 de 15

El técnico Raúl Cáceres fue consultado directamente sobre la situación del tiktoker y explicó que Davis Flow sí forma parte del plantel.
Se revela la verdad del fichaje del tiktoker Davis Flow en Platense: Por este motivo no juega
8 de 15

No obstante, el entrenador dejó claro que existe un aspecto fundamental que todavía debe mejorar antes de lanzarlo a la competencia.
Se revela la verdad del fichaje del tiktoker Davis Flow en Platense: Por este motivo no juega
9 de 15

“Él está en el equipo, pero no ha tenido una regularidad de entrenamiento”, explicó Cáceres.
Se revela la verdad del fichaje del tiktoker Davis Flow en Platense: Por este motivo no juega
10 de 15

El estratega descartó que la situación tenga relación con falta de compromiso y, por el contrario, destacó la calidad humana que ha encontrado en el jugador.
Se revela la verdad del fichaje del tiktoker Davis Flow en Platense: Por este motivo no juega
11 de 15

“Aquí no es cuestión de compromiso, ni mucho menos. Tiene que estar a la altura de un buen jugador”, señaló el entrenador de Platense.
Se revela la verdad del fichaje del tiktoker Davis Flow en Platense: Por este motivo no juega
12 de 15

Cáceres incluso confesó que se llevó una grata sorpresa al conocer personalmente a Davis Flow y elogió su comportamiento dentro del grupo.
Se revela la verdad del fichaje del tiktoker Davis Flow en Platense: Por este motivo no juega
13 de 15

“Es una excelente persona. Yo no creí que él fuera así como persona. Un ser humano extraordinario”, manifestó el técnico.
Se revela la verdad del fichaje del tiktoker Davis Flow en Platense: Por este motivo no juega
14 de 15

Más allá de la imagen pública de Davis Flow, Cáceres aseguró que la realidad que ha encontrado dentro del vestuario es muy diferente.
Se revela la verdad del fichaje del tiktoker Davis Flow en Platense: Por este motivo no juega
15 de 15

La principal razón por la que Davis Flow todavía no debuta, entonces, es su falta de regularidad en los entrenamientos y el ritmo de partido, por lo que el cuerpo técnico considera que necesita ponerse a tono antes de competir.
Cargar más fotos