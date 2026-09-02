Se revela la verdad del fichaje del tiktoker Davis Flow en Platense: Por este motivo no juega

Se revela la verdadera razón del por qué el tiktoker Davis Flow no ha debutado con el Platense en Liga Nacional. Sorprende a todos.
Platense sorprendió en el mercado de fichajes al anunciar la incorporación del hondureño Davis Flow para el torneo Apertura 2026-27 de la Liga Nacional.
El fichaje generó expectativa por el particular perfil de Davis, quien es un reconocido creador de contenido en la plataforma de Tiktok.
Su llegada al equipo escualo ha provocado un levantón impresionante en el mercado del equipo de Puerto Cortés.
Sin embargo, Platense ya comenzó su participación en el campeonato hondureño y Davis Flow todavía no ha podido sumar sus primeros minutos oficiales en Liga Nacional.
La ausencia del jugador ha llamado la atención entre sus seguidores, que esperan verlo debutar con la camiseta selacia.
El técnico Raúl Cáceres fue consultado directamente sobre la situación del tiktoker y explicó que Davis Flow sí forma parte del plantel.
No obstante, el entrenador dejó claro que existe un aspecto fundamental que todavía debe mejorar antes de lanzarlo a la competencia.
“Él está en el equipo, pero no ha tenido una regularidad de entrenamiento”, explicó Cáceres.
El estratega descartó que la situación tenga relación con falta de compromiso y, por el contrario, destacó la calidad humana que ha encontrado en el jugador.
“Aquí no es cuestión de compromiso, ni mucho menos. Tiene que estar a la altura de un buen jugador”, señaló el entrenador de Platense.
Cáceres incluso confesó que se llevó una grata sorpresa al conocer personalmente a Davis Flow y elogió su comportamiento dentro del grupo.
“Es una excelente persona. Yo no creí que él fuera así como persona. Un ser humano extraordinario”, manifestó el técnico.
Más allá de la imagen pública de Davis Flow, Cáceres aseguró que la realidad que ha encontrado dentro del vestuario es muy diferente.
La principal razón por la que Davis Flow todavía no debuta, entonces, es su falta de regularidad en los entrenamientos y el ritmo de partido, por lo que el cuerpo técnico considera que necesita ponerse a tono antes de competir.