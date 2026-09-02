¡Show total! El Instituto Yave Nissi se alista con talento y energía para el 15 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Yave Nissi genera expectativa de cara a los desfiles patrios por sus presentaciones musicales y coreografías, con las que sus estudiantes buscan deleitar al público el próximo 15 de septiembre. Un total de 81 estudiantes integran los diferentes cuadros artísticos de la institución, entre ellos las palillonas, la banda y las pomponeras. Los jóvenes trabajan en sus presentaciones para conmemorar los 205 años de independencia de Honduras. Con sus trajes azules y botas negras, las palillonas han perfeccionado sus pasos y movimientos durante meses de preparación. El grupo cuenta actualmente con siete coreografías montadas y continúa trabajando en la coordinación de cada presentación.

Ángel Bulnes, encargado del cuadro de palillonas, explicó que las estudiantes comenzaron su preparación desde el mes de junio y que los ensayos se desarrollan después de la jornada académica. El encargado señaló que el grupo ya tiene siete coreografías preparadas y que, además de los desfiles patrios, las estudiantes participan en diferentes competencias. La preparación implica largas jornadas de trabajo. Según el encargado, las estudiantes y los demás integrantes de los cuadros artísticos ensayan entre cinco y seis horas al día. “Es un poquito difícil, ya que los muchachos y las muchachas todos tienen que ensayar después de sus horas de clase. A veces nos quedamos hasta las 6 o 7 de la noche para hacer un buen show para la gente”, explicó a EL HERALDO.

Las pomponeras también trabajan en su preparación y actualmente cuentan con dos coreografías, debido a que comenzaron los ensayos recientemente.

Banda prepara repertorio de 12 canciones

La banda del Instituto Yave Nissi también mantiene una preparación constante para su participación en los desfiles. José Manuel Zelaya, dirigente de la agrupación, indicó que los ensayos comenzaron en marzo. “Nosotros aproximadamente estamos ensayando, desde marzo hasta la fecha”, señaló. La agrupación cuenta con un repertorio de aproximadamente 12 canciones, con ritmos que van desde ritmos tropicales como la cumbia, salsa y punta. Los integrantes de la banda ensayan de 1:00 a 4:00 de la tarde, mientras trabajan principalmente en la disciplina y la calidad de sus presentaciones.