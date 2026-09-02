Ministerio Público investiga a clínicas denunciadas por presuntos falsos diagnósticos

Las denuncias contra Medisan y Nueva Med ya están bajo investigación del Ministerio Público, mientras Protección al Consumidor prepara otros expedientes para remitirlos a la Fiscalía del Consumidor

  • Actualizado: 02 de septiembre de 2026 a las 11:02
Ministerio Público investiga a clínicas denunciadas por presuntos falsos diagnósticos

Víctimas de las clínicas ya han acudido al Ministerio Público para denunciar los presuntos engaños.

 Foto: Archivo/El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras. El Ministerio Público ya abrió investigaciones en contra de las clínicas Medisan, ubicada en San Pedro Sula, y Nueva Med, que opera en Tegucigalpa, señaladas por presuntamente utilizar diagnósticos falsos para persuadir a pacientes de contratar costosos tratamientos.

La información fue confirmada a LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus por el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, quien indicó que ambas clínicas están siendo investigadas por la institución.

Las pesquisas se conocen luego de que una investigación periodística de LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus documentara el funcionamiento de estos establecimientos y recogiera testimonios de personas que aseguran haber sido afectadas después de acudir a consultas que inicialmente fueron ofrecidas de manera gratuita.

A esto se suma que la Dirección de Protección al Consumidor mantiene en trámite diversos expedientes relacionados con denuncias contra este tipo de establecimientos.

Según conoció este medio, algunos de esos casos están siendo trabajados para posteriormente ser remitidos a la Fiscalía del Consumidor, donde podrían ser objeto de una investigación penal.

La serie periodística “Estafas Médicas” también provocó que personas que aseguran haber sido afectadas por estas clínicas decidieran llevar sus casos ante el Ministerio Público, en busca de una investigación formal y de respuestas sobre los procedimientos utilizados para ofrecerles servicios y tratamientos

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El trabajo periodístico documentó el caso mediante testimonios de pacientes, revisión de documentos, exámenes clínicos y una infiltración periodística que permitió conocer de primera mano el procedimiento utilizado dentro de uno de estos establecimientos.

Uno de los elementos que quedó bajo cuestionamiento fue el uso de dispositivos o "máquinas cuánticas" que son presentados a los pacientes como herramientas capaces de detectar múltiples padecimientos sin recurrir a los análisis clínicos convencionales necesarios para confirmar determinadas enfermedades.

Los hallazgos también permitieron identificar irregularidades y contradicciones entre los diagnósticos ofrecidos por estos establecimientos y los resultados de evaluaciones clínicas posteriores.

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Medisan ya había sido denunciada en Colombia

La clínica Medisan también fue objeto de cuestionamientos en Colombia, donde el programa de investigación Séptimo Día, de Caracol TV, documentó denuncias relacionadas con un mecanismo similar de captación de pacientes y la utilización de supuestos diagnósticos para ofrecer tratamientos.

Ahora, la operación de la clínica en Honduras está en manos del Ministerio Público, que deberá determinar si existen elementos que permitan establecer responsabilidades penales.

En el caso de Nueva Med, además de la investigación anunciada por el Ministerio Público, existen denuncias presentadas ante la Dirección de Protección al Consumidor.

Los expedientes incluyen reclamos de personas que cuestionan los servicios ofrecidos, los cobros realizados y las condiciones bajo las cuales fueron contratados los tratamientos.

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