Ministerio Público investiga a clínicas denunciadas por presuntos falsos diagnósticos

El trabajo periodístico documentó el caso mediante testimonios de pacientes, revisión de documentos, exámenes clínicos y una infiltración periodística que permitió conocer de primera mano el procedimiento utilizado dentro de uno de estos establecimientos.Uno de los elementos que quedó bajo cuestionamiento fue el uso de dispositivos o "máquinas cuánticas" que son presentados a los pacientes como herramientas capaces de detectar múltiples padecimientos sin recurrir a los análisis clínicos convencionales necesarios para confirmar determinadas enfermedades.Los hallazgos también permitieron identificar irregularidades y contradicciones entre los diagnósticos ofrecidos por estos establecimientos y los resultados de evaluaciones clínicas posteriores.