"Atribuir a un producto características que no posee es contrario a la ley": director de Protección al Consumidor

<b>¿Qué ocurre cuando el consumidor paga por un servicio basándose en información falsa, incompleta o engañosa?</b>El consumidor no pierde sus derechos por el simple hecho de haber realizado el pago.Si existe incumplimiento de las condiciones contratadas, la ley contempla diferentes opciones. Dependiendo del caso, el consumidor puede exigir el cumplimiento de la obligación, aceptar un servicio equivalente sin cargo adicional, solicitar un descuento proporcional o rescindir del contrato con derecho a la restitución de lo ya pagado.Esto es importante aclararlo: la Dirección protección al consumidor no consiste únicamente en multar al infractor; también procura restablecer el derecho de la persona afectada.Cada caso debe analizarse individualmente y con respeto al debido proceso, pero pagar por un bien o servicio no significa renunciar al derecho a reclamar cuando lo recibido no corresponde con lo ofrecido.<b>¿Cuáles son los principales derechos del consumidor en estos casos?</b>La ley reconoce, entre otros, el derecho a la protección de la vida, salud y seguridad; la protección de sus intereses económicos; recibir información apropiada y veraz; elegir libremente; recibir un trato equitativo y no discriminatorio; y estar protegido frente a la publicidad engañosa.Pero me gustaría convertir esos conceptos jurídicos en algo cotidiano: el consumidor tiene derecho a saber qué está comprando, cuánto realmente va a pagar, qué condiciones existen y qué puede razonablemente esperar de aquello que está adquiriendo.Una relación comercial justa comienza con información verdadera.<b>¿Qué pruebas debería conservar una persona que considera que fue engañada?</b>Nuestra recomendación es sencilla: documente la relación comercial desde el principio.Debe conservar sus facturas o recibos, contratos, cotizaciones y cualquier publicidad relacionada con lo contratado. También pueden resultar importantes capturas de publicaciones en redes sociales, fotografías, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp u otras comunicaciones en las que consten las características, precio, beneficios o resultados ofrecidos.En determinados servicios también pueden ser relevantes fotografías del antes y después, informes técnicos o valoraciones profesionales.Hoy buena parte de las relaciones comerciales comienza en una pantalla por ventas online. Una publicación, un mensaje o una oferta digital pueden convertirse posteriormente en evidencia importante de lo que realmente fue ofrecido.