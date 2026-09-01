Clínica sampedrana es accionista de empresa denunciada en Colombia

Tegucigalpa, Honduras.- Medisan, una clínica ubicada en un centro comercial de San Pedro Sula y señalada por presuntamente operar mediante falsos diagnósticos y tratamientos, está vinculada empresarialmente con otro negocio del mismo nombre en Colombia, que también ha sido denunciado por prácticas similares. Así lo revelan documentos legales en poder de la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium, que evidencian que la empresa hondureña es accionista minoritaria del negocio colombiano. El 20% de las acciones de Medisan en Colombia pertenece a la Empresa de Servicios de Belleza, Terapia y Salud, razón social de Medisan en Honduras, según un acta de junta de socios y el registro mercantil de la empresa, documentos revisados por este equipo periodístico. Mediante una serie de testimonios, un legajo de documentos, periodistas infiltrados en el establecimiento e incluso análisis clínicos de laboratorio, EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium revelaron que Medisan en Honduras opera bajo un esquema de presuntos falsos diagnósticos con el objetivo de persuadir a los clientes para que contraten costosos tratamientos de dudosa eficacia. En algunos casos, estos compromisos derivan en prolongados pagos mensuales asumidos sin que, según los testimonios recabados, los usuarios hayan sido informados previamente de todas las condiciones. Este modelo presenta similitudes con las prácticas atribuidas al establecimiento colombiano, según un reportaje publicado en julio pasado por el programa Séptimo Día, de Caracol TV. Este equipo periodístico también investigó las operaciones de otro negocio sanitario en Tegucigalpa, denominado Nueva Med, sobre el cual pesan denuncias ante la Dirección de Protección al Consumidor. Aunque no se ha identificado un vínculo empresarial con Medisan, los documentos revisados revelan que su actual propietaria es una ciudadana colombiana con permiso de residencia en Honduras.

Medisan: de Colombia a Honduras

Medisan en Honduras se denomina formalmente Empresa de Servicios en Belleza, Terapia y Salud, S. de R.L. de C.V. Fue constituida en Tegucigalpa el 16 de mayo de 2025 y su constitución quedó inscrita diez días después, el 26 de mayo, en el Registro Mercantil de Francisco Morazán, bajo la matrícula 2619915. Su fundador y propietario original fue Jean Carlo Panameño Coello, hondureño, casado y abogado. La sociedad inició con un capital mínimo de 5,000 lempiras, correspondiente al 100% de la participación de Panameño, quien quedó como socio único. Medisan fue creada originalmente para prestar servicios relacionados con la salud alternativa y el bienestar. Su escritura de constitución le permite ofrecer sueroterapia, desintoxicación iónica, inhaloterapia, terapia neural, ozonoterapia y asesoría nutricional, entre otros servicios complementarios y no invasivos. La empresa, en efecto, promociona estos servicios a través de anuncios en redes sociales y de su portal web. Algunos de estos tratamientos también fueron ofrecidos a periodistas infiltrados de la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium, pese a que no existe evidencia científica que sustente su uso para tratar los cuadros médicos que les fueron diagnosticados en el establecimiento, entre ellos un potencial cáncer o principios de cirrosis. Un mes después de su creación se produjo un cambio societario relevante que abre la conexión con Colombia: el 23 de junio de 2025, Panameño vendió la totalidad de su participación, valorada en 5,000 lempiras, al hondureño Christian Miguel Varela Cámbar, de ocupación comerciante. Con la operación, Panameño dejó de formar parte de la sociedad y Varela se convirtió en su único propietario. En la misma escritura, Varela fue nombrado gerente general y representante legal. Es decir, además de adquirir el 100% de la participación de Medisan en Honduras, quedó formalmente a cargo de su administración y representación. Tanto la compraventa de la participación como el nombramiento de Varela fueron inscritos en el Registro Mercantil el 25 de junio de 2025.

Registros de la Alcaldía de San Pedro Sula, obtenidos mediante la solicitud de información SOL-SPS-652-2026, indican que Medisan posee un permiso de operación vigente y que está inscrita en el Registro Municipal de Contribuyentes bajo el código 1696849. El 18 de mayo de 2026, un año después de su constitución, se abrió su expediente en la Unidad de Industria y Comercio de la municipalidad. Según esos registros, la empresa inició formalmente operaciones en San Pedro Sula el 3 de abril de 2026, cinco meses antes de esta publicación.La alcaldía también consigna como parte de su actividad comercial la venta de medicina natural.

70,000 lempiras Puede superar el precio inicial de algunos tratamientos ofrecidos por las clínicas. Durante el proceso de venta, el costo llega a reducirse hasta unos L14,000.

Sin embargo, nueve meses antes de comenzar formalmente sus operaciones en San Pedro Sula, Medisan realizó un movimiento empresarial decisivo: adquirió una participación en la empresa colombiana del mismo nombre. El 18 de septiembre de 2025 se celebró una junta de socios de Medisan en Colombia, en una de sus sucursales en Cali, para aprobar la venta del 20% de las acciones de la sociedad a la Empresa de Servicios en Belleza, Terapia y Salud, es decir, Medisan en Honduras, según un acta al que tuvo acceso este equipo periodístico. Hasta ese momento, el único accionista de Medisan en Colombia era Andrés Augusto Contreras Rojas, quien poseía la totalidad de las acciones de la empresa, con un valor nominal conjunto de 50,000 dólares.

Sociedad

18 de septiembre de 2025: Medisan Honduras adquiere el 20% de las acciones de la empresa del mismo nombre en Colombia.

El acta número 4-2025 identifica a la empresa hondureña con la matrícula 2619915 y la inscripción 98770 del Registro de Comerciantes Sociales de Francisco Morazán, datos que coinciden con el resto de la documentación revisada por este equipo periodístico. El documento también establece que la sociedad estaba representada legalmente por Varela Cámbar, “quien con anterioridad ha manifestado su interés en adquirirlas”. Tras aprobarse la operación, Contreras Rojas conservó 800 acciones, equivalentes al 80% de la sociedad colombiana, mientras que las 200 acciones restantes, correspondientes al 20%, pasaron a manos de la Empresa de Servicios en Belleza, Terapia y Salud, la sociedad hondureña representada por Varela Cámbar. Este equipo intentó obtener una reacción de los representantes de Medisan a través de un mensaje enviado a su correo corporativo, pero hasta la fecha de publicación no hubo respuesta.

Nueva Med, en manos colombianas

Medisan no tiene un vínculo empresarial con Nueva Med, otra clínica instalada en la capital hondureña, pero ambas presentan prácticas similares: ofrecen consultas gratuitas, realizan diagnósticos mediante un dispositivo denominado máquina de resonancia cuántica y comercializan tratamientos costosos que, según testimonios recabados por este equipo periodístico, habrían sido contratados bajo engaño. Además, comparten otra similitud: una conexión con Colombia. En el caso de Nueva Med, el vínculo surge a través de su actual propietaria.La empresa opera formalmente bajo el nombre Centro Médico Centroamericano, Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de R.L.). Fue constituida en Tegucigalpa el 15 de mayo de 2025 y quedó inscrita en el Registro Mercantil el 23 de mayo de ese mismo año. Su fundador y propietario original fue el hondureño Humberto Enrique Salgado Rivera, abogado y notario. La sociedad comenzó con un capital de 5,000 lempiras, correspondiente a la totalidad de la participación de Salgado Rivera, quien quedó como socio único. Nueva Med fue creada principalmente para comercializar productos relacionados con la salud. Su escritura de constitución le permitía vender, distribuir, importar y exportar productos farmacéuticos, medicinales, homeopáticos, botánicos y ortopédicos, además de prótesis, cosméticos, artículos de cuidado personal y suplementos alimenticios, entre otros. También quedó facultada para prestar asesorías y consultorías relacionadas con salud natural, fitoterapia, medicina naturista, terapias alternativas y nutrición. Uno de los cambios societarios más relevantes ocurrió apenas seis meses después de su creación. El 14 de noviembre de 2025, Salgado Rivera cedió gratuitamente la totalidad de su participación, valorada en 5,000 lempiras, a la colombiana Cruz Helena Otalvaro Restrepo. En la escritura, Otalvaro Restrepo aparece identificada como colombiana, casada, residente en Honduras y domiciliada en Tegucigalpa. El documento revisado no especifica su profesión. Con esa operación, Salgado Rivera dejó de formar parte de la sociedad y Otalvaro Restrepo pasó a convertirse en la única propietaria de Nueva Med. La cesión fue inscrita en el Registro Mercantil el 17 de diciembre de 2025.

Traspaso

14 de noviembre de 2025: Humberto Enrique Salgado Rivera cede gratuitamente el 100% de su participación de Nueva Med a la colombiana Cruz Helena Otalvaro Restrepo.

El 13 de abril de 2026 se registró otra modificación relevante: la empresa amplió su finalidad comercial y quedó expresamente facultada para organizar, administrar, dirigir, operar y gestionar centros médicos, clínicas, hospitales y laboratorios, además de prestar servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Aunque Salgado Rivera se desligó legalmente de la sociedad como socio, su correo electrónico todavía aparece como contacto de referencia en facturas emitidas por el establecimiento en 2026.