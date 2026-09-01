Clínica sampedrana es accionista de empresa denunciada en Colombia

Pese a estos registros, Nueva Med no figura en la base de datos de permisos de operación aprobados en 2025 por la Alcaldía Municipal del Distrito Central, aunque <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/especiales/estafas-medicas/pago-tratamiento-estafas-clinicas-medicina-nueva-med-PN31878304" target="_blank">testimonios recopilados por este equipo periodístico</a> dan cuenta de la actividad del establecimiento durante ese mismo año.Ni Nueva Med ni Medisan figuran con licencia sanitaria otorgada por la Secretaría de Salud en la documentación revisada por este equipo periodístico, aunque Medisan estaría tramitando ese permiso.La Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium también buscó una reacción de los representantes de Nueva Med, pero no obtuvo respuesta.