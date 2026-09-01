Un atentado que deja un muerto y 11 heridos en Colombia pone al Gobierno a la ofensiva

Bogotá, Colombia.-El atentado contra una estación policial del noreste de Colombia, que dejó un muerto y 11 heridos la noche del lunes, puso este martes al Gobierno a la ofensiva contra los grupos armados que operan en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.

El ataque, achacado a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), fue cometido con un auto cargado con 80 kilogramos de explosivos en el municipio de Los Patios, aledaño a Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander.

"Aquí nadie se acobarda. Los vamos a combatir y vamos a liberar este departamento de la violencia por la razón o por la fuerza", expresó el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, durante un consejo de seguridad en Cúcuta.

Entre los heridos hay dos policías con lesiones de gravedad, mientras que hay cuantiosos daños materiales en la infraestructura policial y comercial de la zona, la cual se quedó sin electricidad durante varias horas.

La explosión causó un incendio en la estación policial y en varias motocicletas de los uniformados, y provocó el pánico entre los habitantes del sector, según constató EFE en la zona.

El pasado 31 de julio, al menos ocho policías y otras tres personas resultaron heridos por la explosión de un vehículo bomba cerca del comando de la Policía de Norte de Santander en Cúcuta, que fue seguida de otras detonaciones.

En Norte de Santander, y en especial en la convulsa región del Catatumbo, operan distintos grupos armados ilegales, entre ellos el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC.