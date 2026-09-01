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Su moto quedó tirada: así le quitaron la vida a Kenny Martínez, campeón con Olimpia

El joven exjugador de Olimpia perdió la vida de manera violenta en el municipio de José Santos Guardiola, Islas de La Bahía

  • Actualizado: 01 de septiembre de 2026 a las 16:51
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El fútbol de Honduras se encuentra de luto luego que un joven que militó y fue campeón con Olimpia perdió la vida de manera violenta en el departamento de Islas de la Bahía. Esto se informa sobre el crimen cometido.

 Foto: Cortesía redes
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Kenny Martínez (22 años) era un joven futbolista de Olimpia que llegó a debutar en el plantel mayor de la mano de Pedro Troglio; estuvo en algunos juegos de Liga Nacional.

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Incluso tuvo la oportunidad de irse a probar al segundo equipo del Sporting Kansas City, donde compartió con Alenis Vargas.

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Este día se informó que perdió la vida de manera violenta en Punta Gorda, municipio de José Santos Guardiola, Islas de la Bahía.

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¿Qué fue lo que pasó? De manera preliminar, se detalló que fue atacado con un arma de fuego cuando estaba al lado de la playa en una motocicleta.

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El joven recibió varios disparos de bala y de manera inmediata cayó al suelo. Al saber del hecho y antes de que llegara la Policía, sus familiares lo movilizaron.

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El joven fue atacado a balazos y, de momento, se desconoce por qué le hicieron este atentado. Kenny Martínez ahora jugaba en Liga Mayor en el departamento insular.

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El joven también fue parte de la reserva de Lobos de la UPNFM y luego lo fichó el Juventus de Roatán en la Liga de Ascenso.

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Su equipo en la Liga Mayor de inmediato colgó una nota de duelo. La noticia ha causado especial impacto en el fútbol de Roatán y Punta Gorda, donde Martínez era conocido por su trayectoria como futbolista y por el talento que mostró desde sus primeros pasos.

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Las autoridades correspondientes deberán avanzar con las investigaciones para determinar las circunstancias del caso, identificar a los responsables y establecer las causas que llevaron a este lamentable suceso.

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