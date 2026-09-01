Su moto quedó tirada: así le quitaron la vida a Kenny Martínez, campeón con Olimpia

El fútbol de Honduras se encuentra de luto luego que un joven que militó y fue campeón con Olimpia perdió la vida de manera violenta en el departamento de Islas de la Bahía. Esto se informa sobre el crimen cometido.
Kenny Martínez (22 años) era un joven futbolista de Olimpia que llegó a debutar en el plantel mayor de la mano de Pedro Troglio; estuvo en algunos juegos de Liga Nacional.
Incluso tuvo la oportunidad de irse a probar al segundo equipo del Sporting Kansas City, donde compartió con Alenis Vargas.
Este día se informó que perdió la vida de manera violenta en Punta Gorda, municipio de José Santos Guardiola, Islas de la Bahía.
¿Qué fue lo que pasó? De manera preliminar, se detalló que fue atacado con un arma de fuego cuando estaba al lado de la playa en una motocicleta.
El joven recibió varios disparos de bala y de manera inmediata cayó al suelo. Al saber del hecho y antes de que llegara la Policía, sus familiares lo movilizaron.
El joven fue atacado a balazos y, de momento, se desconoce por qué le hicieron este atentado. Kenny Martínez ahora jugaba en Liga Mayor en el departamento insular.
El joven también fue parte de la reserva de Lobos de la UPNFM y luego lo fichó el Juventus de Roatán en la Liga de Ascenso.
Su equipo en la Liga Mayor de inmediato colgó una nota de duelo. La noticia ha causado especial impacto en el fútbol de Roatán y Punta Gorda, donde Martínez era conocido por su trayectoria como futbolista y por el talento que mostró desde sus primeros pasos.
Las autoridades correspondientes deberán avanzar con las investigaciones para determinar las circunstancias del caso, identificar a los responsables y establecer las causas que llevaron a este lamentable suceso.