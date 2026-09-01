Juzgado dicta sobreseimiento definitivo a Juan Orlando Hernández en caso Pandora II

Tegucigalpa, Honduras.- El Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó este 1 de septiembre sobreseimiento definitivo para el expresidente Juan Orlando Hernández en el denominado caso Pandora II, donde era acusado por los delitos de lavado de activos y fraude. Con esta determinación, la causa penal contra el exmandatario queda extinguida, según lo informado tras la lectura de la resolución judicial. Carlos Silva, portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), informó que "luego de la valoración en cuanto a los delitos de lavado de activos y fraude, el juez determinó que no existió trazabilidad del dinero para campaña política y se dicta sobreseimiento definitivo. Además, se deja sin valor y efecto las medidas y se entrega la carta de libertad".

Durante la audiencia, a la defensa técnica de Hernández se le admitieron y evacuaron 31 medios de prueba documentales y un testigo. Según lo expuesto, esas pruebas buscaban acreditar que las determinaciones adoptadas durante las investigaciones fueron tomadas por Hernández cuando ejercía como presidente del Congreso Nacional y no como titular del Poder Ejecutivo. Por parte de la Fiscalía se evacuaron 16 medios de prueba documentales, un testigo y tres pericias. La causa contra Hernández, abierta en 2023, investigaba el presunto desvío de unos 10.8 millones de dólares entre 2010 y 2013 —cuando él presidía el Parlamento hondureño—, fondos que supuestamente fueron utilizados para financiar su campaña electoral de 2013.

El exgobernante regresó el 26 de julio a Honduras, de donde fue extraditado en 2022 a EE.UU., donde fue juzgado y condenado en 2024 a 45 años de prisión por narcotráfico, una sentencia que quedó sin efecto tras el indulto concedido el 1 de diciembre de 2025 por el presidente estadounidense, Donald Trump.

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