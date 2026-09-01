Música y mucho talento: así prepara el INTAE su presentación del 15 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- Con meses de preparación, ensayos semanales y un repertorio que apuesta principalmente por la música hondureña, los estudiantes del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (INTAE) se preparan para participar en los desfiles patrios del próximo 15 de septiembre de 2026.

La institución prepara una participación en la que estarán presentes la banda, las palillonas y las pomponeras, quienes se sumarán a la celebración de 205 años de independencia de Honduras. La banda del centro educativo comenzó su preparación desde febrero, bajo la dirección del instructor David Galeas, quien explicó que los integrantes se reúnen cada sábado para trabajar en el repertorio que presentarán durante la jornada cívica. “Empezamos a trabajar desde febrero de este año. Estamos todos los sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde”, explicó Galeas. El instructor, quien es exalumno de la institución, detalló que la agrupación ha concentrado buena parte de su preparación en la música tradicional de Honduras, aunque también incluirá piezas extranjeras.

“Estamos practicando generalmente música hondureña tradicional. Tenemos música también extranjera, pero estamos más que todo enfocados en lo que es música hondureña, música nacional”, señaló. Sobre lo que el público podrá disfrutar durante el desfile, Galeas adelantó que la banda prepara algunas sorpresas que serán reveladas hasta el día de la presentación.

Luis Daniel, una historia de inclusión dentro de la banda

Entre los integrantes de la banda también destaca la historia de Luis Daniel, un joven no vidente que participa como músico y toca la tarola. Para el estudiante, formar parte del INTAE ha representado una oportunidad para desarrollar sus capacidades y demostrar que una discapacidad visual no debe ser un impedimento para participar en actividades artísticas y educativas.

“Mi experiencia ha sido única, la verdad. El INTAE es el único colegio que me ha abierto las puertas con mis capacidades visuales”, relató. Luis Daniel aprovechó su participación para enviar un mensaje sobre la importancia de la inclusión y pidió que las personas con discapacidad reciban las mismas oportunidades. “Las personas con discapacidad no las tienen que menospreciar, discriminar y todo eso. Y tomarlas en importancia también”, manifestó. Su participación forma parte de una banda que, además de prepararse para ofrecer un espectáculo musical durante los desfiles patrios, reúne a estudiantes con diferentes talentos y capacidades.

Palillonas afinan sus rutinas

La preparación también se extiende al grupo de palillonas del INTAE, integrado por 21 jóvenes que desde mayo trabajan en sus rutinas para llegar preparadas al desfile. Génesis y Emily, capitanas del grupo, explicaron que los ensayos comenzaron el 9 de mayo y se realizan los sábados, sin interferir con sus horarios de clases.

Las jóvenes practican aproximadamente cinco horas cada jornada, desde las 7:00 de la mañana hasta el mediodía. En cuanto al repertorio que acompañará su presentación, las palillonas indicaron que incluirán cumbias y merengues, pero con especial protagonismo de la punta, uno de los géneros musicales más representativos de Honduras. “Llevamos el repertorio de cumbias, merengues, pero sobre todo destacamos mucho la punta”, explicaron. Las estudiantes invitaron a las familias hondureñas a acompañarlas durante la celebración del 15 de septiembre y disfrutar de la presentación que han preparado durante estos meses. “Los invitamos a ver nuestra gran presentación. Nos hemos estado preparando mucho y todas nos hemos estado preparando mucho. Los invitamos a compartir esta gran experiencia con nosotras”, expresaron.

A la presentación del INTAE se sumará además el grupo de pomponeras, son siete jovencitas que acompañará el recorrido de la institución durante los desfiles patrios. Con sus coreografías y movimientos coordinados, las jóvenes formarán parte de la delegación estudiantil, complementando la participación de la banda y las palillonas.

Durante la visita al Intae también llamó la atención la presencia de Bonnie, una mascota que acompañó a una de las jóvenes que toca la lira dentro de la banda. El perro recorrió tranquilamente el lugar mientras los estudiantes ensayaban y el sonido de los instrumentos llenaba el espacio. Lejos de mostrarse incómodo por la música, Bonnie permaneció cerca de la agrupación e incluso posó junto a los integrantes para las fotografías.