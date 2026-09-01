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Lamine Yamal sorprende al referirse al tema de Julián Álvarez y Barcelona

El joven futbolista Lamine Yamal no dudó en responder al tema del argentino Julián Álvarez y de todo lo que dejó el posible fichaje

  • Actualizado: 01 de septiembre de 2026 a las 11:07
Lamine Yamal sorprende al referirse al tema de Julián Álvarez y Barcelona

El jugador Lamine Yamal estuvo en la Gala AFE celebrada en Madrid.

 Foto: EFE

Barcelona, España.- Lamine Yamal, delantero internacional español del Barcelona, opinó este martes que el argentino Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, es "un gran jugador", aunque evitó pronunciarse sobre su posible incorporación al equipo azulgrana al decir que está "muy contento con la plantilla que tiene".

El atacante del Barcelona, campeón del mundo y de Europa con la selección española, dijo durante su presencia en la Gala AFE celebrada en Madrid que en este inicio de temporada "se está viendo al equipo muy bien y no están faltando goles".

Uno de los jugadores que está deseando vestir los colores del Barcelona es el delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez pero su traspaso al equipo catalán se antoja difícil debido a la negativa del conjunto rojiblanco para negociar su salida.

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“Obviamente Julián es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos”, apuntó Lamine, cuyo objetivo esta temporada es "ganar la Champions" y seguir ampliando un palmarés al que se ha incorporado recientemente la Copa del Mundo con España.

"Todos los días que te levantas y eres campeón del mundo y eres muy feliz. La victoria con Portugal o Francia nos hizo creer que podíamos ser campeones y me quedo con eso. Soy muy feliz", subrayó.

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Redacción web
Agencia EFE

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