Lamine Yamal sorprende al referirse al tema de Julián Álvarez y Barcelona

Barcelona, España.- Lamine Yamal, delantero internacional español del Barcelona, opinó este martes que el argentino Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, es "un gran jugador", aunque evitó pronunciarse sobre su posible incorporación al equipo azulgrana al decir que está "muy contento con la plantilla que tiene".

El atacante del Barcelona, campeón del mundo y de Europa con la selección española, dijo durante su presencia en la Gala AFE celebrada en Madrid que en este inicio de temporada "se está viendo al equipo muy bien y no están faltando goles".

Uno de los jugadores que está deseando vestir los colores del Barcelona es el delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez pero su traspaso al equipo catalán se antoja difícil debido a la negativa del conjunto rojiblanco para negociar su salida.