Presupuesto 2027 será presentado ante el Congreso Nacional el 14 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- Autoridades de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) anunciaron avances significativos en la elaboración del proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal 2027, con la intención de remitirlo al Congreso Nacional el próximo 14 de septiembre.

Emilio Hernández Hércules, titular de la SEFIN, indicó que “estamos muy avanzados, la ley nos ordena comenzar a trabajar el proyecto desde marzo, esperamos tenerlo en tiempo y forma. Dentro de la agenda que manejamos esperaríamos llevarlo al Congreso el 14 de septiembre”.

Hércules también señaló que el Gobierno mantiene una postura prudente respecto al endeudamiento y aseguró que se busca cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley de Responsabilidad Fiscal.

“El Presidente Nasry Asfura ha sido claro. No vamos a adquirir deuda que no podamos pagar, mantenernos dentro de la Ley de Responsabilidad Fiscal con el objetivo claro de mantener un déficit fiscal del 1.0 por ciento”.