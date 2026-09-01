Presupuesto 2027 será presentado ante el Congreso Nacional el 14 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- Autoridades de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) anunciaron avances significativos en la elaboración del proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal 2027, con la intención de remitirlo al Congreso Nacional el próximo 14 de septiembre.
Emilio Hernández Hércules, titular de la SEFIN, indicó que “estamos muy avanzados, la ley nos ordena comenzar a trabajar el proyecto desde marzo, esperamos tenerlo en tiempo y forma. Dentro de la agenda que manejamos esperaríamos llevarlo al Congreso el 14 de septiembre”.
Hércules también señaló que el Gobierno mantiene una postura prudente respecto al endeudamiento y aseguró que se busca cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley de Responsabilidad Fiscal.
“El Presidente Nasry Asfura ha sido claro. No vamos a adquirir deuda que no podamos pagar, mantenernos dentro de la Ley de Responsabilidad Fiscal con el objetivo claro de mantener un déficit fiscal del 1.0 por ciento”.
El funcionario también detalló que durante los próximos días se continuará afinando el documento antes de presentarlo al Gabinete Económico; posteriormente será conocido por el Consejo de Ministros y finalmente, la Secretaría de Finanzas lo remitirá al Congreso Nacional para su discusión.
Hasta el momento, no se ha establecido el monto definitivo que tendrá el Presupuesto General para 2027 ni cuánto aumentaría en comparación con el instrumento fiscal vigente durante 2026, cuyo monto asciende a 444 mil 335.8 millones de lempiras.
Insuficiente
En cuanto a la ejecución presupuestaria del presente año, la Secretaría de Finanzas informó previo al cierre de agosto que el Presupuesto General de la República 2026 había superado el 50 por ciento, aunque reconoció que este porcentaje todavía resulta insuficiente debido a la cercanía del noveno mes del año.
Pese a esta situación, el titular de Finanzas aseguró que la ejecución presupuestaria tendrá un mayor ritmo durante los meses restantes de 2026, principalmente por el cumplimiento de gastos corrientes como el pago de salarios y otros compromisos de las diferentes secretarías, así como inversiones previstas en áreas de seguridad y defensa.