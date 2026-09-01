  1. Inicio
  2. · Honduras

Presupuesto 2027 será presentado ante el Congreso Nacional el 14 de septiembre

SEFIN reportó avances en la elaboración del Presupuesto 2027 y prevé remitir el proyecto al Congreso Nacional el próximo 14 de septiembre

  • Actualizado: 01 de septiembre de 2026 a las 06:47
Presupuesto 2027 será presentado ante el Congreso Nacional el 14 de septiembre

Hasta el momento no se ha establecido el monto definitivo que tendrá el Presupuesto General para 2027.

 Foto: Cortesía redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- Autoridades de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) anunciaron avances significativos en la elaboración del proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal 2027, con la intención de remitirlo al Congreso Nacional el próximo 14 de septiembre.

Emilio Hernández Hércules, titular de la SEFIN, indicó que “estamos muy avanzados, la ley nos ordena comenzar a trabajar el proyecto desde marzo, esperamos tenerlo en tiempo y forma. Dentro de la agenda que manejamos esperaríamos llevarlo al Congreso el 14 de septiembre”.

Hércules también señaló que el Gobierno mantiene una postura prudente respecto al endeudamiento y aseguró que se busca cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley de Responsabilidad Fiscal.

“El Presidente Nasry Asfura ha sido claro. No vamos a adquirir deuda que no podamos pagar, mantenernos dentro de la Ley de Responsabilidad Fiscal con el objetivo claro de mantener un déficit fiscal del 1.0 por ciento”.

Congreso Nacional aprueba la Ley de Justicia Energética tras extenso debate

El funcionario también detalló que durante los próximos días se continuará afinando el documento antes de presentarlo al Gabinete Económico; posteriormente será conocido por el Consejo de Ministros y finalmente, la Secretaría de Finanzas lo remitirá al Congreso Nacional para su discusión.

Hasta el momento, no se ha establecido el monto definitivo que tendrá el Presupuesto General para 2027 ni cuánto aumentaría en comparación con el instrumento fiscal vigente durante 2026, cuyo monto asciende a 444 mil 335.8 millones de lempiras.

Insuficiente

En cuanto a la ejecución presupuestaria del presente año, la Secretaría de Finanzas informó previo al cierre de agosto que el Presupuesto General de la República 2026 había superado el 50 por ciento, aunque reconoció que este porcentaje todavía resulta insuficiente debido a la cercanía del noveno mes del año.

Congreso evalúa avances y desafíos en la estrategia de seguridad

Pese a esta situación, el titular de Finanzas aseguró que la ejecución presupuestaria tendrá un mayor ritmo durante los meses restantes de 2026, principalmente por el cumplimiento de gastos corrientes como el pago de salarios y otros compromisos de las diferentes secretarías, así como inversiones previstas en áreas de seguridad y defensa.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias