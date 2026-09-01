“La Patria se construye trabajando”: Asfura en Día de la Bandera Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Ante el Pabellón Nacional izado en Casa Presidencial, la presencia de los presidentes de los Poderes del Estado, secretarios de Estado y embajadores de Centroamérica, el presidente de Honduras Nasry Asfura pronunció un discurso con el que se da por iniciado el Mes de la Patria. El mandatario, inicialmente, dio lectura al Juramento a la Bandera, ante el que todos los Secretarios de Estado con el pabellón en mano juraron lealtad. "Señores Secretarios de Estado, ¿juran fidelidad a la Bandera Nacional?", preguntó Asfura Zablah, a los que los ministros alunísono respondieron: "¡Sí, por supuesto!" Tras brindar un saludo a las máximas autoridades del país, niños de la Escuela Experimental de Música y medios presentes, y "cada hondureño que hoy nos están viendo y escuchando", inició su discurso.

"Hoy estamos aquí para hacer algo que parece sencillo, pero que tiene y llena un significado muy grande para rendir honor a nuestra Bandera Nacional, renovar nuestro compromiso con Honduras, con nuestra Patria, Patria, lealtad, sacrificio. Nuestra bandera representa lo que hoy somos, con una historia, nuestra independencia, nuestros héroes y también el futuro que queremos construir". "Hoy estamos celebrando en este mes la conmemoración de 205 años de Independencia, son 205 años de identidad, de esfuerzo, de amor por esta tierra que no vio nacer. La Patria no se construye solamente con palabras, la Patria se construye trabajando, se construye cumpliendo, se construye haciendo las cosas bien para cada hondureño". "Por eso renovar este juramento a nuestra bandera no debe de ser solamente un acto protocolario, es renovar el compromiso de servirle a Honduras cada segundo de nuestra vida. Y yo digo que no solo el 15 de septiembre es el día de la Patria, sino que todos los días de nuestra vida, cada segundo debemos de honrarla con ese amor y fervor patriótico, con honestidad, con responsabilidad y con resultados". "Como gobierno tenemos una responsabilidad muy grande, trabajar para que cada uno de los hondureños tenga las mejores oportunidades, para que nuestras comunidades tengan infraestructura, que nuestros niños puedan estudiar para que haya salud, educación, seguridad y empleo. Esto solo se logra trabajando sin descansar y cerca de la gente, escuchando y resolviendo sus problemas". "Quiero agradecer al Congreso Nacional que el día de ayer, por 78 votos, la mayoría de votación, aprobaron la Ley de Energía Eléctrica. A los otros 50 diputados, posiblemente sus corazones y sus mentes dictaron que era correcto, pero no lo hicieron siendo protectores de qué pueden decir de ellos en el futuro". "Pero les vamos a demostrar a los que tuvieron esa confianza, a esos 78 diputados, empezando por el Presidente del Congreso Nacional y toda la Junta Directiva, que hoy estamos más comprometidos que nunca a trabajar, a salir adelante, a defender la empresa que es de cada hondureño, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica". "Muchísimas gracias por esa confianza. Nos queda un trabajo fuerte por hacer. Hoy también entregamos nuevas banderas y quiero que cada una de ellas sea un símbolo de unidad y de orgullo nacional. Porque aquí en Honduras, los hondureños tenemos que luchar para enaltecerla y que sea una Honduras próspera de muchas oportunidades y futuro para nuestros hijos, el de cada uno de todos los hondureños".