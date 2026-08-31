Cuestionan cambio de juez para la audiencia inicial contra Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- La audiencia inicial contra el general en condición de retiro, Roosevelt Hernández, podría estar en riesgo tras un cambio de juez que conocerá el caso, denunciaron defensores de derechos humanos.
La audiencia que corresponde al proceso inicial contra Hernández fue programada para este martes 1 de septiembre a las 9:00 de la mañana, luego de que el juez que participó en la primera audiencia de declaración de imputado estableciera esa fecha para continuar con el proceso judicial.
No obstante, la directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asoprodehu), Dina Meza, cuestionó que la audiencia inicial contra Roosevelt Hernández se desarrolle "bajo condiciones precarias" al ser asignado un nuevo juez al caso.
“De acuerdo a los hechos constatados, es que habría un cambio de jueces, ya que la funcionaria que fue asignada al caso se ha ido de vacaciones, al igual que un sinnúmero de jueces", aseguró la defensora.
Meza recalcó que, aunque existirían "condiciones precarias" para desarrollar la audiencia, el Poder Judicial debe respetar los plazos establecidos en ley.
Ya que, conforme al Código Procesal Penal, tras concluir la declaración del imputado, el juez fijará la fecha para la audiencia inicial en un plazo máximo de seis días si el imputado se encuentra detenido, o de 30 días si está con otra medida cautelar o en libertad.
Acusación
Roosevelt Hernández enfrenta un proceso judicial por los delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de derechos fundamentales, en perjuicio de los periodistas Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra y José Adán López.
La acusación surgió a raíz de publicaciones difundidas en el periódico digital de las Fuerzas Armadas el 26 de mayo de 2025, tras portada en la que calificó a cuatro comunicadores como “sicarios de la verdad” y dedicó cinco páginas a descalificarlos.
Posteriormente, el Ministerio Público emitió un requerimiento fiscal el 29 de julio por los ataques señalados contra la libertad de expresión y la libertad de prensa.
La audiencia inicial prevista para este martes forma parte de la continuidad del proceso judicial contra Hernández, quien permanece sujeto a las medidas sustitutivas ordenadas por el juez.
La diligencia también representa el siguiente paso dentro del proceso después de la audiencia de declaración de imputado, mientras los cuestionamientos de la defensora se concentran en el cambio del juez que conocerá la audiencia.