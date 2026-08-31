Cuestionan cambio de juez para la audiencia inicial contra Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- La audiencia inicial contra el general en condición de retiro, Roosevelt Hernández, podría estar en riesgo tras un cambio de juez que conocerá el caso, denunciaron defensores de derechos humanos.

La audiencia que corresponde al proceso inicial contra Hernández fue programada para este martes 1 de septiembre a las 9:00 de la mañana, luego de que el juez que participó en la primera audiencia de declaración de imputado estableciera esa fecha para continuar con el proceso judicial.

No obstante, la directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asoprodehu), Dina Meza, cuestionó que la audiencia inicial contra Roosevelt Hernández se desarrolle "bajo condiciones precarias" al ser asignado un nuevo juez al caso.

“De acuerdo a los hechos constatados, es que habría un cambio de jueces, ya que la funcionaria que fue asignada al caso se ha ido de vacaciones, al igual que un sinnúmero de jueces", aseguró la defensora.

Meza recalcó que, aunque existirían "condiciones precarias" para desarrollar la audiencia, el Poder Judicial debe respetar los plazos establecidos en ley.

Ya que, conforme al Código Procesal Penal, tras concluir la declaración del imputado, el juez fijará la fecha para la audiencia inicial en un plazo máximo de seis días si el imputado se encuentra detenido, o de 30 días si está con otra medida cautelar o en libertad.