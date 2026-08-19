Dictan medidas distintas a la detención judicial para Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- Un juez de letras penal dictó medidas sustitutivas al exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, tras audiencia de declaración de imputado.
La portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo, informó que las medidas fueron establecidas conforme al artículo 173 del Código Procesal Penal.
Entre las disposiciones se encuentra la prohibición de salir del país, la obligación de firmar periódicamente en el juzgado y la prohibición de mantener cualquier tipo de comunicación con las víctimas.
“Un juez ha dictado medidas sustitutivas, establecidas en el artículo 173 del Código Procesal Penal, medida que incluye no salir del país, firmar periódicamente en el juzgado y no tener ningún tipo de comunicación con las víctimas”, explicó Castillo.
Las medidas permanecerán vigentes hasta la próxima audiencia, que fue programada para el martes 1 de septiembre a las 9:00 de la mañana.
Audiencia inicial será el 1 de septiembre
Tras la primera audiencia del proceso contra Roosevelt, el juez estableció que la audiencia inicial se desarrollará el martes 1 de septiembre a las 9:00 de la mañana.
En esta nueva etapa del proceso continuará con las actuaciones judiciales correspondientes, mientras Hernández deberá cumplir las medidas sustitutivas ordenadas por el juez.
Acusación
Roosevelt Hernández enfrenta una acusación por los delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de derechos fundamentales, en perjuicio de los periodistas Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra y José Adán López.
La acusación surgió por publicaciones difundidas en el periódico digital de las Fuerzas Armadas. El 26 de mayo de 2025, ese medio publicó una portada en la que calificó a los tres comunicadores como “sicarios de la verdad” y dedicó cinco páginas a descalificarlos.
El Ministerio Público emitió un requerimiento fiscal el 29 de julio por los ataques señalados contra la libertad de expresión y la libertad de prensa.,