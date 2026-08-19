Dictan medidas distintas a la detención judicial para Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- Un juez de letras penal dictó medidas sustitutivas al exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández , tras audiencia de declaración de imputado.

La portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo, informó que las medidas fueron establecidas conforme al artículo 173 del Código Procesal Penal.

Entre las disposiciones se encuentra la prohibición de salir del país, la obligación de firmar periódicamente en el juzgado y la prohibición de mantener cualquier tipo de comunicación con las víctimas.

“Un juez ha dictado medidas sustitutivas, establecidas en el artículo 173 del Código Procesal Penal, medida que incluye no salir del país, firmar periódicamente en el juzgado y no tener ningún tipo de comunicación con las víctimas”, explicó Castillo.

Las medidas permanecerán vigentes hasta la próxima audiencia, que fue programada para el martes 1 de septiembre a las 9:00 de la mañana.