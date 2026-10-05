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Esto hicieron con Zeus tras haber matado a su dueño en Tegucigalpa: impacta su cambio

El perro pitbull Zeus ha tenido un gran cambio tras haber matado a su dueño en la colonia Hato de Enmedio de Tegucigalpa

  • Actualizado: 05 de octubre de 2026 a las 16:13
Esto hicieron con Zeus tras haber matado a su dueño en Tegucigalpa: impacta su cambio
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Zeus, el perro pitbull que mató a su dueño en la colonia Hato de Enmedio de Tegucigalpa, ha tenido un gran cambio tras el lamentable hecho. Esto es lo que hicieron con el canino y así luce actualmente.

Fotos: Cortesía redes
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El 21 de septiembre, en horas de la noche, un perro pitbull llamado Zeus atacó y mató a su dueño en la colonia Hato de Enmedio de Tegucigalpa. La víctima respondía al nombre de Alex Alfonzo Maldonado.

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Ya el 24 de septiembre, la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público confirmó los resultados de la autopsia practicada a Alex Alfonzo Maldonado, de 75 años, quien murió tras ser atacado por Zeus.

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El Ministerio Público confirmó que la causa de muerte de Alex Alfonzo Maldonado fue de manera accidental, en este caso por mordeduras del perro.

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En la escena se hallaron armas blancas; sin embargo, las autoridades confirmaron que realizaron una valoración a nivel óseo de la víctima y determinaron que las lesiones no eran compatibles con las armas blancas recopiladas en el lugar.

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Medicina Forense también constató que el perro le laceró la vena tibial a Maldonado y eso causó que el señor se desangrara. ¿Y qué pasó con Zeus?

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El subdirector de la Policía Municipal del Distrito Central, Josué Esperanza, informó que ya se realizan trabajos para acondicionar un espacio exclusivo para Zeus. Este espacio contará con techo, piso de cemento y suficiente área para que pueda movilizarse y descansar bajo supervisión.

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Además, se instaló un cerco de hierro como medida de seguridad y se ejecutan labores de limpieza y acondicionamiento del terreno. Este es el nuevo hogar de Zeus en un predio de la Policía Municipal.

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Zeus ahora permanece bajo el cuidado de Emerson Magnil Olivera, encargado de su atención y seguimiento. Según las autoridades municipales, el perro ha mostrado una evolución favorable, se mantiene activo y presenta un buen comportamiento.

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"Estamos muy contentos con el proceso de evolución que está teniendo Zeus. Está siendo rehabilitado", expresó Josué Esperanza.

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Zeus es sacado a pasear todos los días y ha mostrado un cambio notable en su comportamiento. Ahora es propiedad de la Policía Municipal.

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El canino tuvo una segunda oportunidad y las autoridades detallan que ha mostrado un cambio notorio. Al final se determinó que no sería sacrificado.

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