¡Recta final en Bangkok! Fechas clave del Miss Grand International 2026

Bangkok, Tailandia.- Miss Grand International 2026 llega a su tramo definitivo en Bangkok, ciudad que asumió el certamen tras la salida de India, y las candidatas buscan la corona que hoy porta la filipina Emma Tiglao. Lo que resta de la competencia se reparte en tres momentos, y el primero llega el miércoles 7 de octubre: a la 1:00 p. m. en Tailandia se realizará el desfile de trajes típicos, en el que cada candidata presenta una pieza que representa a su país.

Esa misma noche, a las 8:00 p. m., se celebrará la competencia preliminar, donde las participantes desfilan en traje de gala ante el jurado. Es una jornada que pesa en el camino hacia la final, porque en ella las candidatas se juegan su lugar entre las 20 semifinalistas. Tras esa doble presentación llegan dos días de ensayo, el 8 y el 9, y después la cita más esperada. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La gran final será el sábado 10 de octubre, a las 7:00 p. m., en el MGI Hall, en el sexto piso del centro comercial Bravo BKK, en Rama 9. La noche arrancará con el baile de apertura y seguirá con un desfile en traje de baño, los discursos sobre temas de impacto social y la pasarela en traje de gala, antes de la coronación.

¿Dónde y a qué hora ver las galas en Latam?

Con las tres citas definidas, la pregunta práctica es cómo seguirlas desde Latinoamérica. La organización difunde sus actividades a través de plataformas digitales oficiales, entre ellas el canal de YouTube GrandTV y la final se podrá ver además por la página de Facebook de Miss Grand International. El horario es el mayor reto, porque entre Tailandia y la región hay entre 10 y 13 horas de diferencia. En Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y el centro de México, el desfile de trajes típicos se verá a las 12 de la medianoche del miércoles 7, la preliminar a las 7:00 de la mañana de ese día y la final a las 6:00 de la mañana del sábado 10.