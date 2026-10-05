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El Salvador desciende tras empatar y obliga a Honduras a sacar puntos para no irse a la Liga B

La Selección de El Salvador empató ante Martinica y tendrá que jugar la Liga B de la Liga de Naciones de Concacaf

  • Actualizado: 05 de octubre de 2026 a las 17:39
El Salvador desciende tras empatar y obliga a Honduras a sacar puntos para no irse a la Liga B

La Selección de El Salvador tendrá que irse a la Liga B de la Liga de Naciones de Concacaf.

Foto: Cortesía redes La Selecta

Fort-de-France, Martinica.- La Selección de El Salvador empató 1-1 de visita ante Martinica por la cuarta fecha del grupo B en la Liga de Naciones -Liga A- y certificó su descenso a la Liga B del certamen.

Este empate entre El Salvador y Martinica obliga a Honduras a sacar puntos ante Jamaica para evitar el descenso a la Liga B.

Los centroamericanos comenzaron ganando el juego apenas a los 3 minutos mediante anotación de Jefferson Valladares.

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En tanto, Martinica empató a los 56 por intermedio de Janis Antiste, futbolista que milita en la primera división de Polonia.

Matemáticamente, el empate envía a la Liga B a El Salvador, mientras Martinica deberá aguardar por el resultado de Honduras. Si la "H" derrota o empata ante Jamaica, se mantendrá en la Liga B y Martinica sería el otro descendido.

Honduras también puede clasificar a cuartos de final de Liga de Naciones si le gana por dos goles a Jamaica y si Surinam vence o empata ante Guatemala.

El resultado de El Salvador podría dar pie a una salida del colombiano Hernán Darío Gómez como técnico del combinado cuscatleco.

Desde las 6:00 PM se desarrolla el Guatemala vs Surinam y la actividad del grupo B se cierra a las 8:00 PM con el Honduras vs Jamaica en Tegucigalpa.

Tabla de posiciones hasta el momento:

El Salvador con el empate selló su descenso a la Liga B.

El Salvador con el empate selló su descenso a la Liga B.

(Foto: Captura de pantalla)

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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