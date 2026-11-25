Según explicó el congresista yoreño, los visitantes eran pobladores y dirigentes liberales de escasos recursos originarios del municipio de Sulaco, Yoro, quienes viajaron a la capital en busca de auxilio legal y respaldo político tras la reciente captura policial de 18 personas en esa zona, entre las cuales figuran familiares suyos.

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Liberal por el departamento de Yoro, Leonel López , desmintió este miércoles las denuncias realizadas ayer por el jefe de su propia bancada, Jorge Cálix , y aclaró que los ciudadanos que acudieron al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal ( CCEPL ) no pertenecen al denominado " Cártel del Diablo " ni llegaron a profanar amenazas.

La aclaración surge luego de que Cálix denunciara públicamente que cuatro hombres procedentes de Yoro, a quienes vinculó con esa estructura criminal, se presentaron en la sede del partido preguntando por él en tono intimidatorio y aseguró haber recibido amenazas vinculadas a dicho grupo.

"Decirle a la población de que la gente que llegó al Central Ejecutivo son gente honesta, son gente trabajadora y son gente que venían buscando auxilio; sí venían preguntando por el diputado Jorge Cálix, pero en ningún momento venían ellos hablando de amenazas ni nada", afirmó Leonel López.

El parlamentario detalló que mantuvo comunicación telefónica directa con los ciudadanos mientras se encontraban en las instalaciones del CCEPL y sostuvo que ya conversó con Cálix para explicarle que recibió información equivocada sobre el motivo de la visita.

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López descartó que el episodio constituyera un acto de intimidación al señalar que los pobladores mencionaron el caso del "Cártel del Diablo" únicamente porque sus parientes fueron detenidos en el marco de los operativos policiales relacionados con esa investigación en Sulaco.

"Yo creo que alguien cuando quiere amenazar a alguien no anda de esa manera en una institución donde se sabe que hay personal, hay cámaras, hay de todo; ellos venían buscando ese auxilio de cómo nosotros les podemos ayudar", subrayó el diputado liberal.

El legislador añadió que conoce personalmente a varios de los ciudadanos que acudieron a la sede partidaria, identificándolos como trabajadores del campo y dirigentes de base del liberalismo en Yoro que ahora expresan temor por haber sido señalados públicamente como integrantes de una banda delictiva.

"De hecho hoy recibí llamada de ellos igual que están preocupados de que sean señalados de que son parte del cártel; son gente trabajadora de Sulaco, gente que ha permanecido en el campo sembrando", puntualizó López.

El diputado indicó que les recomendó canalizar la defensa de sus parientes exclusivamente por la vía judicial mediante abogados particulares para acreditar su inocencia ante los tribunales, reiterando que los visitantes acudieron desesperados por la situación de sus familiares y no con fines criminales.