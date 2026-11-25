Miami, Estados Unidos.- Seis miembros de una familia de Florida, entre ellos dos niños y un adolescente, murieron al estrellarse la avioneta en la que viajaban frente a la costa de Misisipi, en el sur de Estados Unidos, informaron este miércoles la Guardia Costera estadounidense y los familiares.

Las víctimas son Brent Stokes, de 50 años, y su hijo, de 16; la hermana y el cuñado de Stokes, Arlyn y Michael Knox, de 43, y los dos hijos del matrimonio, de 12 y 10 años, según un comunicado de las familias.

Buzos del Departamento de Recursos Marinos de Misisipi localizaron este miércoles los cuerpos de los seis ocupantes dentro del fuselaje, a unos tres kilómetros al noreste de la isla Horn, informó la Guardia Costera en un comunicado.