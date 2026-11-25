La Miss Honduras Luisa Pinera publicó otro mensaje en su perfil de Instagram hace unas horas, tras concluir el Miss Universo 2026 en San Juan Puerto Rico. "¡Qué experiencia tan bonita!", indica parte del texto.
La catracha que dio todo de sí en el escenario, con un grito que puso a soñar a todo un país, escribió: "Honduras gracias por el apoyo incondicional. Me llevo una de las mejores experiencias!"
La reina de belleza hondureña publicó además varias imágenes y videos de estos días en la Isla del Encanto, donde se ganó el cariño del público por su enorme sonrisa y simpatía.
Luisa junto a la Miss Hungría, se nota que la hondureña construyó una bonita amistad con sus compañeros y a pesar de no haber quedado en el Top 30, dejó en alto el nombre del país.
Luisa Pineda en el momento de su grito "Honduras", que puso a soñar a miles de hondureños. Y qué decir de su atuendo sobre la lluvia de peces en su traje de fantasía en la preliminar.
La belleza de enorme sonrisa y sedosa cabellera negra mereció más según sus seguidores de las redes sociales, que incluso piden a la organización del Miss Universo no volver a enviar representante.
¡Feliz, agradecida y con el corazón lleno de satisfacción! Qué privilegio poder trabajar con personas que inspiran, que confían en mi talento y que me motivan a dar siempre lo mejor de mí, dijo en otra publicación.
"Lo hiciste espectacular y tengo un orgullo contigo como si yo fuera hondureño con tan maravillosa concentración que nos diste. Prepárate con el video que te voy hacer!", son algunos de los mensajes en las redes sociales.
Este es el mensaje que la reina de belleza acompañó con una imagen en el que aparece de fodo el inmenso mar de la Isla del Encanto, Puerto Rico.