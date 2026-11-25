Yan Carlos Barreto Calderón es el esposo de Jennifer Barreto, coronada como Miss Universo 2026. Aunque su pareja ha ganado reconocimiento internacional por su triunfo en el certamen de belleza, él mantiene un perfil mucho más discreto y está dedicado a su carrera militar.
Barreto Calderón es puertorriqueño, originario de Isabela, Puerto Rico, y forma parte del Ejército de Estados Unidos, donde tiene el grado de sargento.
De acuerdo con información publicada por medios internacionales, está vinculado con labores de apoyo logístico de la 101.ª División Aerotransportada del Ejército estadounidense, una de sus unidades militares reconocidas.
Esta división, conocida como los 'Screaming Eagles', tiene su sede en Fort Campbell y está especializada en operaciones de asalto aéreo y despliegue rápido.
Aunque no se conocen públicamente todos los detalles de su trayectoria militar, su ocupación ha despertado curiosidad por el contraste con la carrera de su esposa, quien se desenvuelve en el mundo de los concursos de belleza y ahora tiene compromisos internacionales.
En el ámbito familiar, Yan Carlos y Jennifer tienen una hija llamada Penélope, quien nació en 2019.
La pareja ha mantenido algunos aspectos de su relación en privado y no ha revelado públicamente una fecha exacta sobre el inicio de su noviazgo o el tiempo que llevan juntos.
En una entrevista concedida a ¡HOLA! Américas en junio de 2026, Jennifer destacó que uno de los aspectos importantes de su matrimonio es el respeto por la individualidad y los proyectos personales de cada uno.
"Algo que nos caracteriza como pareja es que respetamos muchísimo nuestra individualidad", expresó la reina de belleza al hablar sobre la relación con su esposo y el respaldo que recibe de él.
Mientras Jennifer comienza una nueva etapa con compromisos internacionales, él continúa con su carrera en el Ejército de Estados Unidos y conserva un perfil reservado.