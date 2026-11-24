Puerto Rico está de fiesta. Jennifer Barreto se convirtió en la nueva Miss Universo 2026 y logró que la corona regresara a la isla, en una edición especial que celebró los 75 años del certamen de belleza.
Su camino hacia el título estuvo acompañado de presentaciones que destacaron por su elegancia, seguridad y conexión con sus raíces. Desde el traje típico inspirado en una planta emblemática de Puerto Rico hasta sus desfiles en traje de baño y gala, Barreto protagonizó varios de los momentos más destacados de la competencia.
La representante boricua también conquistó al público durante la final, en una noche en la que logró imponerse entre las candidatas que llegaron a las últimas rondas.
Estos son algunos de los momentos más memorables de su participación en Miss Universo 2026.
Desde el inicio de las actividades oficiales, el 11 de noviembre, Barreto tuvo una participación especial como representante del país anfitrión.
Durante la concentración compartió con las demás candidatas en experiencias turísticas, culturales y de labor social, además de proyectar la identidad puertorriqueña ante las delegaciones internacionales
Uno de los momentos más llamativos de su participación fue la presentación del traje típico "Moriviví: Renacer Borincano", una creación del diseñador puertorriqueño Joshuan Aponte, con accesorios elaborados por Fabián de la Fuentes.
El vestuario incorporó seis grandes hojas que se cerraban y volvían a abrirse sobre el escenario, recreando el comportamiento natural de la planta moriviví (Mimosa pudica).
El diseño representó la sensibilidad, fortaleza y capacidad de renacer del pueblo puertorriqueño frente a las adversidades. También rindió homenaje a Caguas, ciudad donde esta planta fue declarada flor oficial en 1997.
Su presentación se convirtió en uno de los momentos destacados de la pasarela preliminar.
En la categoría de traje de baño, Barreto apareció con un conjunto de dos piezas en tonos azules, con el que destacó por su seguridad, fluidez al caminar y conexión con las cámaras.
Durante la final, volvió a lucirse en esta categoría con un traje de baño lila de dos piezas con detalles metálicos, en un escenario inspirado en El Yunque, uno de los espacios naturales más emblemáticos de Puerto Rico.
En la noche de coronación, Jennifer consiguió avanzar entre las 30 semifinalistas y posteriormente al top 12, luego de la competencia en traje de baño.
Para la ronda de gala, lució una creación blanca del diseñador puertorriqueño Luis Antonio, con escote tipo halter, espalda descubierta y falda de corte sirena. El vestido también tuvo un significado especial: buscaba rendir homenaje a las cinco puertorriqueñas que habían conquistado anteriormente la corona universal. Su presentación le permitió asegurar un lugar entre las cinco finalistas.
En la última ronda de preguntas, las cinco candidatas tuvieron que responder qué necesita el mundo de sus líderes en este momento. Jennifer defendió la importancia de un liderazgo que escuche a las comunidades, dé el ejemplo y genere un impacto duradero.
Finalmente, el jurado la eligió como ganadora, dejando a Melissa Núñez, de República Dominicana, como primera finalista; Clara Vegas, de Venezuela, como segunda; Bea Millan-Windorski, de Filipinas, como tercera, y Georgia Waddington, de Nueva Zelanda, como cuarta finalista.
Con este triunfo, Puerto Rico consiguió su sexta corona universal y volvió a celebrar una victoria en casa, 25 años después del triunfo de Denise Quiñones en 2001. Barreto también hizo historia al convertirse en la primera mujer casada y madre en conquistar el título de Miss Universo.