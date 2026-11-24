Jennifer Barreto, de 27 años, se convirtió en Miss Universo 2026 durante la edición número 75 del certamen, celebrada el martes 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot, y es la primera madre en ganar la corona, entre 116 concursantes.
Con su victoria, Puerto Rico alcanza su sexto título, tras los de Marisol Malaret (1970), Deborah Carthy-Deu (1985), Dayanara Torres (1993), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2006).
Barreto sucede a la mexicana Fátima Bosch, quien le colocó la corona.
La dominicana Melissa Núñez quedó como primera finalista y la venezolana Clara Vegas como segunda, mientras que Filipinas y Nueva Zelanda completaron el grupo de las cinco mejores.
La pregunta final tuvo tono de época. Se le pidió que señalara qué valor humano no debería perderse a medida que la inteligencia artificial gana espacio en la vida diaria. Barreto habló de usarla con responsabilidad para que no reemplace los valores que definen a las personas.
Su perfil explica parte de la decisión de los jueces, pues tiene un bachillerato en psicología y maestrías en psicología y trabajo social.
Desde 2021 trabaja para el Ejército de EUA en Fort Cavazos, Texas, primero como educadora y respondiente en crisis del Family Advocacy Program y luego como especialista en prevención.
Está casada y es madre de una niña de siete años llamada Penélope.
Su llegada al mundo de los certámenes fue poco convencional. Comenzó a prepararse en el verano de 2025, sin experiencia previa en concursos ni en modelaje.
Ganó Miss Universe Puerto Rico 2026 en representación de San Sebastián, en el Centro de Bellas Artes de Caguas, lo que la convirtió en la anfitriona del certamen mundial.
Detrás de su imagen hay una preparación pensada para que dependa de sí misma. El maquillista Adriel Ortiz, con 15 años de experiencia, trabajó con ella junto al estilista Idelfonso Torres.
Explicó que la organización de Miss Universe no permite que profesionales del país arreglen a la candidata del destino sede, de modo que el equipo insistió en que estuviera lista por cuenta propia.