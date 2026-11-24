El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, advirtió este martes a alias Antonio Medina -el disidente de las FARC a quien se achaca la responsabilidad del atentado que dejó 23 heridos en la ciudad de Villavicencio (centro)- que pagará "con sangre" por el daño causado en el ataque perpetrado el lunes. Estas son las imágenes de la destruccion que dejó el atentado.