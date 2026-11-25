Tegucigalpa, Honduras.- El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) juramentó a la magistrada Odalis Nájera como jueza natural para conocer una querella por injuria y calumnia presentada contra el subsecretario de Salud, Ángel Midence, y otros tres ciudadanos. La designación se realizó durante una sesión convocada para conocer un expediente que ingresó a la Secretaría de la Corte Suprema el pasado 19 de noviembre. La querella fue presentada por la doctora Mary Lorena Vallecillo Munguía y señala a cuatro ciudadanos por la presunta comisión de los delitos de injuria y calumnia.

Además de Midence Ochoa, los ciudadanos señalados son Ronal Edilberto Romero Cruz, Mario Reniery Díaz López y Manuel de Jesús Ramos.

Procedimiento especial por el cargo del funcionario

El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, explicó que la condición de uno de los señalados como funcionario público requiere la aplicación del procedimiento especial establecido en el Código Procesal Penal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por esa razón, el pleno de la CSJ debía designar a un magistrado para conocer el expediente, conforme al procedimiento previsto para los más altos funcionarios del Estado. Duarte indicó que la responsabilidad de conocer el proceso recayó en la magistrada Odalis Nájera, quien fue seleccionada de acuerdo con el rol correspondiente.

La juramentación formaliza la designación de Nájera como jueza natural en el caso, por lo que será la encargada de conocer la querella presentada por Vallecillo Munguía.

La Corte recibió el expediente el 19 de noviembre

Duarte informó que el expediente relacionado con esta querella es el único recibido en los últimos días por la Secretaría de la Corte Suprema que requería la designación de una jueza natural. Tras la sesión, Duarte explicó que el pleno se ocupó únicamente de designar a Nájera para conocer este expediente, recibido el pasado 19 de noviembre.