Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió este miércoles -25 de noviembre- una querella por los presuntos delitos de injuria y calumnia contra el viceministro de Salud, Ángel Eduardo Midence Ochoa, y otras tres personas, en una acción penal promovida por la científica hondureña Mary Lorena Vallecillo Munguía.
La querella fue interpuesta el pasado 20 de noviembre en representación de Vallecillo Munguía, doctora en Bioquímica y con un título de PhD, quien cuenta con ciudadanía estadounidense.
En la acción legal también figuran como señalados los hondureños Ronal Edilberto Romero Cruz, Mario Reniery Díaz López y Manuel de Jesús Ramos.
La querellante sostiene que los cuatro ciudadanos habrían realizado expresiones e imputaciones en su contra, además de difundir contenidos en internet y redes sociales que, según su representación legal, afectaron su honor, reputación y prestigio profesional. Se desconocen detalles de cómo ocurrió los presuntos delitos.
Con la admisión de la querella el proceso avanza en los tribunales; mientras los cuatro imputados en el caso no se han pronunciado sobre el proceso judicial.