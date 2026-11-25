Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió este miércoles -25 de noviembre- una querella por los presuntos delitos de injuria y calumnia contra el viceministro de Salud, Ángel Eduardo Midence Ochoa, y otras tres personas, en una acción penal promovida por la científica hondureña Mary Lorena Vallecillo Munguía.

La querella fue interpuesta el pasado 20 de noviembre en representación de Vallecillo Munguía, doctora en Bioquímica y con un título de PhD, quien cuenta con ciudadanía estadounidense.