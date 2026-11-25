San Juan, Puerto Rico.-La emoción y el orgullo marcaron la celebración de Jennifer Barreto, quien hizo historia al convertirse en la primera madre en conquistar la corona de Miss Universe, un logro que compartió con las personas más importantes de su vida: su familia.
Tras alcanzar este importante triunfo, Barreto estuvo junto a sus seres queridos, con quienes disfrutó de uno de los momentos más especiales de su trayectoria.
La reina del universo posó con la corona en alto, mientras su familia la acompañaba en una celebración marcada por la felicidad y el orgullo de verla alcanzar un reconocimiento internacional.
Su victoria tiene un significado especial, pues rompe con los antiguos esquemas de los concursos de belleza, en los que la maternidad representaba una limitante para participar en este tipo de competencias.
Barreto no solo celebró la conquista de una corona, sino también el hecho de convertirse en un referente para otras mujeres y madres que buscan cumplir sus metas sin renunciar a su vida familiar.
En las fotografías compartidas por Telemundo se aprecia la cercanía con sus seres queridos, quienes fueron parte de una celebración que trascendió el escenario y puso en primer plano el valor de la familia.
Con este triunfo, Jennifer Barreto suma su nombre a la historia de Miss Universe y demuestra que la maternidad no es un impedimento para alcanzar grandes objetivos.