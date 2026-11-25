San Juan, Puerto Rico.-La emoción y el orgullo marcaron la celebración de Jennifer Barreto, quien hizo historia al convertirse en la primera madre en conquistar la corona de Miss Universe, un logro que compartió con las personas más importantes de su vida: su familia.

Tras alcanzar este importante triunfo, Barreto estuvo junto a sus seres queridos, con quienes disfrutó de uno de los momentos más especiales de su trayectoria.

La reina del universo posó con la corona en alto, mientras su familia la acompañaba en una celebración marcada por la felicidad y el orgullo de verla alcanzar un reconocimiento internacional.