Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) suscribieron este martes, 24 de noviembre, un convenio de cooperación interinstitucional para modernizar el sistema de votación electrónica del hemiciclo. Con esta inversión se logrará digitalizar los procesos parlamentarios bajo el proyecto denominado Congreso 4.0: Transparencia, Innovación y Confianza para una Nueva Legislatura. El acuerdo fue firmado por el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, y el representante residente del PNUD en Honduras, Alessandro Fracassetti, con el objetivo de garantizar el registro seguro del voto de los 128 diputados propietarios, incorporar herramientas de inteligencia artificial y facilitar el acceso ciudadano a las decisiones legislativas.

De acuerdo con los datos del convenio, el proyecto tendrá un plazo de ejecución de 25 meses y contará con una inversión total de 5.18 millones de dólares; equivalentes a unos 135.4 millones de lempiras; recursos que serán financiados íntegramente con fondos propios del Congreso Nacional. La modernización contempla la instalación de dispositivos tecnológicos y computadoras actualizadas directamente en los curules de los congresistas para registrar de forma individualizada cada votación, ordenar el uso de la palabra y agilizar el desarrollo de las sesiones en el pleno. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Lo más importante es que la gente verá cómo votamos, qué leyes aprobamos, para que vean que este Congreso Nacional está trabajando", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional. El programa Congreso 4.0 abarcará cuatro ejes estratégicos de intervención: la modernización de los procesos legislativos internos, la implementación del sistema integral de votación, el fortalecimiento del modelo de Congreso Abierto y el desarrollo de capacidades técnicas para asegurar la sostenibilidad del sistema.