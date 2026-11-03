PNUD llama a Honduras a definir sus necesidades frente al cambio climático en la COP31

Tegucigalpa, Honduras.- A pocos días de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Cambio Climático (COP31), el representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Alessandro Fracassetti animó al país a asumir un papel activo en las negociaciones para posicionar sus prioridades. En un artículo publicado el lunes, Fracassetti destacó que la cumbre, que se celebrará del 9 al 20 de noviembre en Antalya, Turquía, representa una oportunidad para que Honduras exponga sus necesidades y promueva acuerdos que le permitan fortalecer su capacidad de respuesta frente al cambio climático. "Más allá de asistir a una cumbre multilateral, es una oportunidad para que Honduras plantee con claridad sus prioridades y necesidades frente al cambio climático", expresó.

El llamado se produce en medio de la prolongada sequía que atraviesa el país este año y que mantiene en riesgo la seguridad alimentaria de miles de familias, especialmente los municipios del Corredor Seco. El Gobierno declaró emergencia en 233 municipios. A esto se suma la alta exposición a fenómenos extremos. Según el Índice de Riesgo Climático de Germanwatch, Honduras es el tercer país más afectado por estos eventos durante los últimos 30 años, mientras que el Informe Mundial de Riesgo 2026 lo ubica en la posición 11 entre 193 países por su riesgo de desastres. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse No obstante, la vulnerabilidad no es la única razón que tiene para buscar mayor apoyo internacional, sino también los instrumentos técnicos que respaldarían sus compromisos.

En el escrito, Fracassetti destacó la actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), presentada en este 2026, que establece las metas y compromisos adquiridos por Honduras para 2030 y 2035, en sectores como energía, agricultura, ganadería baja en emisiones, gestión de residuos y protección de los bosques. El documento también contempla las bases para establecer un mecanismo nacional de pérdidas y daños hacia 2035. A este se suman el Primer Informe Bienal de Transparencia, el Plan Nacional de Adaptación y la actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción 2026-2030. Instrumentos elaborados con el apoyo del PNUD y que permiten identificar las prioridades ambientales de Honduras. No obstante, contar con una planificación definida no garantiza su cumplimiento, por lo que el acceso a recursos constituye uno de los principales desafíos señalados por reconocido diplomático. Uno de los asuntos prioritarios planteados es que Honduras pueda optar a mayor financiamiento para la adaptación climática y facilitar los mecanismos para acceder a este fondo. Durante la COP30 en Brasil, uno de los temas principales fue la necesidad de triplicar los recursos mundiales destinados a la adaptación a 2035, por lo que la próxima conferencia (COP31) abriría un espacio para avanzar hacia compromisos más concretos que respondan a las necesidades de los países más vulnerables. Para Honduras, según explicó, disponer de estos recursos permitiría ampliar las inversiones destinadas a reducir los efectos de las sequías, inundaciones y deslizamientos. De ahí que insistiera en la importancia de contar con financiamiento transparente, predecible y accesible, que permita llevar estas soluciones a las comunidades.