PNUD llama a Honduras a definir sus necesidades frente al cambio climático en la COP31

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> A pocos días de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Cambio Climático (COP31), el representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Alessandro Fracassetti animó al país a asumir un papel activo en las negociaciones para posicionar sus prioridades.En un artículo publicado el lunes, Fracassetti destacó que la cumbre, que se celebrará del 9 al 20 de noviembre en Antalya, Turquía, representa una oportunidad para que Honduras exponga sus necesidades y promueva acuerdos que le permitan fortalecer su capacidad de respuesta frente al<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/nasry-asfura-viaja-onu-81-asamblea-general-onu-discurso-cambio-climatico-DG32076674" target="_blank"> cambio climático.</a>"Más allá de asistir a una cumbre multilateral, es una oportunidad para que Honduras plantee con claridad sus prioridades y necesidades frente al cambio climático", expresó.