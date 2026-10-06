Lluvias no son suficientes: Honduras mantiene alerta por sequía en 233 municipios

Tegucigalpa, Honduras.- La sequía por el fenómeno de El Niño persiste en Honduras y mantiene a 103 municipios en alerta roja, mientras otros 130 municipios permanecen bajo algún tipo de alertamiento por las condiciones secas que afectan al país. El ministro de la Secretaría Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), Reinaldo Sánchez, informó que pese a las lluvias reportadas, unos 233 de los 298 municipios, donde habitan unos 5.6 millones de hondureños, se encuentran bajo alerta amarilla, verde o roja por sequía. “El problema de la sequía no se ha terminado, venimos de un periodo prolongado de sequía y este ya provocó un daño a la parte productiva del país y, por ende, trae consigo un nivel de inseguridad alimentaria que debe de atenderse", aseguró Sánchez. El funcionario señaló que las condiciones ya generaron afectaciones en la producción y, como consecuencia, aumentaron la preocupación por la seguridad alimentaria, que hasta septiembre habría afectado a 1.8 millones de hondureños.

La emergencia se extiende por el corredor seco

Los 103 municipios afectados se concentran principalmente en el Corredor Seco de Honduras, con presencia en los departamentos de Choluteca, Valle, Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz, Intibucá, Lempira y Copán. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre las localidades figuran el Distrito Central, Talanga, Comayagua; Danlí y El Paraíso; así como diversas comunidades de los departamentos de La Paz, Intibucá y Lempira. La emergencia por sequía ha evolucionado de manera progresiva, ya que en abril, las autoridades contabilizaban 48 municipios afectados; posteriormente, la cifra aumentó a 60 y luego a 75, hasta alcanzar los actuales 103 municipios bajo alerta roja. Las autoridades explicaron que mantienen el seguimiento de las condiciones climáticas y de los pronósticos del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), por lo que la cantidad de municipios bajo alerta podría cambiar conforme evolucione la situación.

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