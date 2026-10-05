Gobierno anuncia programa para llevar agua a 103 escuelas del Corredor Seco

Tegucigalpa, Honduras.-El acceso al agua en 103 centros educativos de Honduras será el objetivo de un programa que se pondrá en marcha en municipios afectados por la sequía, mediante recursos del Fondo Humanitario de los Estados Unidos, según informó este lunes el titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), Reinaldo Sánchez. La iniciativa busca atender las necesidades de las comunidades escolares ubicadas en el Corredor Seco, donde la escasez de agua representa una dificultad para las actividades diarias de los estudiantes y el mantenimiento de condiciones adecuadas de higiene.

Durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial, Sánchez adelantó que la presentación oficial del proyecto está prevista para después de la Semana Morazánica. El funcionario aseguró que la propuesta ya está estructurada y dispone del financiamiento necesario para su ejecución.

“El Gobierno no va a tocar ni un centavito de ese recurso, lo va a llevar adelante el Fondo Humanitario de los Estados Unidos”, manifestó el titular de Copeco.

¿Qué incluirá el programa?

Entre las medidas previstas figura la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia y mecanismos para tratar el líquido, de manera que pueda utilizarse para cubrir necesidades básicas dentro de los centros educativos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La selección contempla al menos una escuela por cada uno de los 103 municipios incluidos en el programa. Los nombres de los establecimientos que recibirán el beneficio se conocerán durante el lanzamiento oficial.

Sánchez también hizo énfasis en la importancia de disponer de agua para el lavado de manos y otras prácticas de higiene, debido a que la falta de este recurso puede favorecer la aparición de enfermedades gastrointestinales entre los escolares. “Una buena parte de las enfermedades estomacales justamente viene por la ausencia de agua en las escuelas”, explicó.

Otras medidas

La intervención en los centros educativos se suma a las acciones que las autoridades desarrollan en los municipios afectados por la falta de lluvias. La respuesta incluye asistencia alimentaria, incentivos para la producción agrícola, atención sanitaria y obras para mejorar la disponibilidad de agua. Según lo informado por Sánchez, en 20 de los 103 municipios ya se dispone de maquinaria para construir reservorios que permitan almacenar agua y apoyar las labores agrícolas y ganaderas. Estas estructuras contarán con geomembrana para facilitar la conservación del líquido.