De acuerdo con la programación, las interrupciones se desarrollarán en diferentes horarios y afectarán colonias, residenciales, instituciones y establecimientos comerciales de la capital.

Tegucigalpa, Honduras.- Varios sectores del Distrito Central permanecerán sin energía eléctrica este sábado 21 de noviembre debido a trabajos programados en dos circuitos del sistema eléctrico.

En el Distrito Central, Francisco Morazán, la interrupción del servicio eléctrico se llevará a cabo el sábado 21 de noviembre en dos sectores y horarios diferentes:

En el primer bloque (sección de circuito MFL-L238), el corte será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y afectará a parte de colonia Miraflores, residencial Villa Santa Cristina, Dirección Nacional de Tránsito, edificios administrativos INFOP, CEAD, colonia San Ignacio, Cipreses San Ignacio, Palmeras de San Ignacio, COPRUMH, colonia Luis Landa, Plaza Bancatlan, parte de colonia Tres Caminos, parte de Florencia Sur, parte del Instituto María Auxiliadora, Restaurante Senros, Centro Cultural Alemán, Edificio Florencia, Instituto Nacional de Estadística, Laboratorio Bueso Arias y zonas aledañas.

En el segundo bloque (sección de circuito MFL-L237), la suspensión del fluido eléctrico será de 8:20 a.m. a 4:20 p.m., abarcando la colonia Alemán, colonia Monterrey, Peña Vieja, parte de colonia Montes de Sinaí, colonia 14 de Marzo, colonia Popular, colonia Los Alpes No. 1, San José de la Peña, Calpules, Mirador de San Isidro, Los Molinos, residencial Lomas de Vista Real, colonia Luis Fernando Córdoba, parte de aldea La Cañada y zonas aledañas.

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Se recomienda a los habitantes de estos sectores tomar las medidas necesarias ante la suspensión temporal del suministro eléctrico y mantenerse atentos a cualquier actualización sobre los trabajos programados.