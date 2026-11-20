Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) ya comenzó la segunda fase del programa de siembra de nubes para estimular las lluvias y reducir los efectos de la sequía en la producción agrícola del país. De acuerdo a las autoridades, en el marco de la segunda fase ya se realizaron cuatro vuelos sobre los departamentos de Olancho y sectores de la zona sur y el oriente del territorio nacional. Wilmer Caballero, encargado de proyectos especiales de la SAG, explicó que el programa en esta segunda contempla ocho vuelos, por lo que todavía están pendientes cuatro operaciones que se prevé completar antes de finalizar noviembre.

El funcionario manifestó que existe satisfacción entre los productores y empresarios que participan en el proyecto, debido a los resultados observados durante las intervenciones. "De hecho, en el último vuelo realizado el 17 de noviembre en la zona de Olancho, después de realizar la aplicación de producto pudimos ver que comenzó a llover", dijo el especialista. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Caballero señaló que estas experiencias han generado confianza entre los sectores que financian y respaldan la iniciativa, aunque todavía se deben completar las evaluaciones técnicas para determinar el impacto de la estimulación de lluvias. Datos oficiales señalan que la segunda fase representa una inversión de aproximada de 280,000 dólares (más de 7.5 millones de lempiras), de los cuales el 65% es aportado por empresarios y productores privados. Esta nueva intervención da continuidad a la primera fase de siembra de nubes, en la que se realizaron 22 vuelos y se dispersaron alrededor de 2,000 litros de yoduro de plata sobre más de 1.8 millones de hectáreas. En la primera fase, las operaciones estuvieron dirigidas a estimular las precipitaciones en zonas agrícolas, particularmente en áreas dedicadas al cultivo de caña de azúcar y vegetales, afectadas por las condiciones de sequía.