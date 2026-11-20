Tegucigalpa, Honduras.-El Ministerio Público (MP) guarda silencio frente a la masacre de 12 personas registrada en Yorito, Yoro, y hasta ahora no ha informado qué papel desempeñará en las investigaciones para esclarecer este múltiple crimen. EL HERALDO intentó conocer la posición oficial de la institución a través de Claudia Díaz, jefa de Comunicaciones del Ministerio Público, para obtener detalles sobre las acciones que emprenderá el ente investigador ante este hecho violento. Sin embargo, no se obtuvo ninguna respuesta. La falta de un pronunciamiento institucional contrasta con los cuestionamientos expresados por un fiscal, quien solicitó mantener su identidad en reserva por temor a posibles persecuciones y represalias.

"Cadáver está este MP. En cascajos ha quedado y lo siguen desintegrando cada día. "Los que dirigen desconocen total y absolutamente el tema criminal", declaró el fiscal. Hasta ahora, el Ministerio Público no ha informado qué diligencias realizará en el caso ni cómo ejercerá las atribuciones que le corresponden, de acuerdo con la Constitución de la República. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De acuerdo con el artículo 232, esta institución tiene entre sus principales atribuciones representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad, ejercer de oficio la acción penal.

¿Qué pasó en Yorito?

La madrugada del miércoles 18 de noviembre, cuatro ataques armados registrados en las comunidades de Vallecillos y El Pacayal, en el municipio de Yorito, Yoro, dejaron un saldo de 12 personas muertas. Los crímenes ocurrieron en distintos puntos de estas zonas rurales. Los ataques se distribuyeron en cuatro escenarios: tres en Vallecillos, donde murieron nueve personas, y uno en El Pacayal, donde fueron asesinadas otras tres. Entre las víctimas se contabilizaron cinco mujeres, cuatro hombres y tres menores de edad.

Entre las víctimas de El Pacayal se encontraba Delma Yolanda Olvera, regidora de la Corporación Municipal de Yorito, quien fue asesinada junto a su compañero de hogar, Santos Pablo Corea, y su hija de apenas tres años. En Vallecillos también murió Lurvin Núñez, una joven madre que fue atacada junto a su madre y su pequeño hijo. La autoría de los crímenes fue atribuida por el denominado Cartel del Diablo, cuyos integrantes difundieron videos en redes sociales en los que se adjudicaron los asesinatos y amenazaron a los pobladores. En las grabaciones aseguraron que las víctimas habrían desobedecido sus órdenes y proporcionado información a la Policía.