San Pedro Sula, Honduras.- Tres ataúdes a bordo de una patrulla policial fueron llevados este jueves a las instalaciones de Medicina Forense de San Pedro Sula para retirar los cuerpos de tres de las víctimas de las masacres que dejaron 12 personas muertas en Yorito, Yoro. Se trataría de integrantes de una misma familia: Estela Pérez, de 49 años; Ronnie Josué Murillo Pérez, de 20; y Marvin Pérez, quienes la medianoche del miércoles fueron trasladados desde la escena del crimen a bordo de un vehículo tipo pick-up, color rojo, hacia la morgue sampedrana.

En horas de la mañana se dio un impasse cuando en las instalaciones de Medicina Forense nadie daba razón sobre la ubicación de los tres cuerpos. Pues al consultar sobre su ingreso, el personal aseguraba que no habían recibido cadáveres procedentes de Yorito esta madrugada. Minutos después se despejó la incertidumbre sobre el paradero de los cuerpos, cuando arribó al lugar una patrulla cargada de féretros para retirar los cuerpos y trasladarlos al municipio de Yorito. Cabe señalar que desde que se realizó el traslado, las instalaciones permanecen bajo una amplia custodia policial, con presencia de elementos de la Policía Militar.

Tras las largas horas de espera, la familia Pérez fue entregada a los uniformados que los trasladarán, los otros nueve fallecidos son velados por sus familiares en sus respectivas comunidades, en Vallecillo y El Pacayal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Tras la entrega de los cuerpos inicia el traslado hacia Yoro, donde sus familiares les darán una despedida digna.

Cuatro masacres simultáneas