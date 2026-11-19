Yorito, Yoro. Entre la oscuridad de la madrugada, cuando todos dormían y mientras la espesa neblina dejaba caer su rocío en las montañas de Yorito, Yoro, criminales fuertemente armados irrumpieron en las viviendas de cuatro humildes familias con sed de sangre. Era el temido Cartel del Diablo, a juzgar por los videos publicados posteriormente, en los que reivindicaron la autoría de cuatro masacres perpetradas de forma consecutiva en las aldeas Pacayal y Vallecillos, en Yoro. El grupo criminal había apuntado hacia objetivos inofensivos: tres menores, cinco mujeres y cuatro hombres que no tenían la mínima posibilidad de defenderse. Los criminales ejecutaron sin piedad a 12 personas, incluyendo a una regidora municipal, su pareja y su hija. Las escenas eran cuadros de horror: a algunos los acostaron boca abajo y luego les dispararon con fusiles de alto poder, apuntando en ciertos casos al cráneo. La secuencia de ataques comenzó en el sector de un campo de fútbol de la aldea Vallecillos y terminó en la vivienda de una regidora municipal en Pacayal, dejando una estela de muerte y terror entre las comunidades. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Entre las víctimas de las cuatro masacres figura Delma Yolanda Olvera, de 45 años, regidora municipal y defensora del territorio indígena, quien fue asesinada junto a su esposo, Santos Pablo Corea, de 38 años, y su hija, Madeline Ivana Corea Pérez, de apenas tres años, en la aldea Pacayal. En la aldea Vallecillos, otras nueve personas perdieron la vida. Entre ellas se encuentran Esthela Pérez Murillo, de 53 años, y sus dos hijos, Rony José Pérez Pérez y Marvin José Pérez Pérez, ambos de 23 años. También figura Clara Mejía, quien trabajaba como aseadora municipal y fue asesinada junto a su esposo, Elmer Israel Olvera González, de 37 años, y su hijo, Edras Olvera Mejía, de 10 años. La lista de víctimas se completa con Lurvin Núñez; su madre, Alejandra Martínez; y su hijo, un menor de entre cinco y seis años cuya identidad no ha sido precisada.

Un equipo de EL HERALDO Plus se desplazó hasta las diferentes escenas y atestiguó el drama, el dolor y el temor que invadían a la población durante la jornada.Ataques. Los reportes preliminares de la Policía Nacional evidencian que los ataques comenzaron alrededor de las 2:00 de la madrugada del miércoles 18 de noviembre, marcando una jornada dantesca en Honduras después de varios días con una baja cantidad de homicidios. Los criminales recorrieron diferentes sectores de las aldeas Vallecillos y Pacayal, atacando a cuatro familias en una secuencia de hechos violentos que culminó con el asesinato de la regidora municipal, su esposo y su hija. Algunos vecinos afirmaron que escucharon los gritos y alcanzaron a ver a los criminales, pero nadie se atrevió a defender a sus vecinos, mucho menos a llamar en ese instante a la Policía, porque pesaba la advertencia de que, si lo hacían, sería como firmar una sentencia de muerte. A ello se sumaba el temor que el grupo ha infundido en varias áreas remotas y montañosas de Yoro. Uno de los reportes policiales establece que, a las 2:30 de la madrugada, los hechores atacaron a Delma Yolanda Olvera Pérez, quien se dedicaba a defender su territorio y denunciar los abusos de las organizaciones criminales. La mujer residía en la aldea Pacayal, ubicada a media hora del centro de Yorito, en una modesta casa de madera. De acuerdo con sus familiares, era madre de cinco hijos, pero al momento del ataque solo se encontraba con su esposo, Pablo Corea, y una de sus hijas, de apenas tres años, a quien también le quitaron la vida. El reporte policial establece que los criminales mataron a la regidora y a su pareja afuera de su casa. De acuerdo con las indagaciones, los autores los sacaron de la vivienda y les dispararon sin mediar palabras. Luego se percataron de que la niña estaba dormida en la cama y le dispararon sin ningún remordimiento.

Reportes

Además de conocerse los primeros detalles del asesinato de la regidora y su familia, la Policía recibió otros reportes procedentes de la aldea Vallecillos, donde había comenzado la secuencia criminal. Las autoridades desplazaron más elementos de la Unidad Departamental de Policía (Udep) 18 de Yoro, quienes terminaron por confirmar cuatro masacres con un saldo de tres víctimas en cada escena, para un total de 12. Un parte policial establece que, según la versión de los vecinos del sector de Vallecillos, alrededor de las 2:00 de la madrugada se escucharon detonaciones relacionadas con otro de los ataques. Se trataba del ataque armado contra Esthela Pérez Murillo, de 53 años, y sus hijos, Rony José Pérez Pérez y Marvin José Pérez Pérez, ambos de 23 años.De acuerdo con la versión policial, tras el hecho, los pobladores esperaron a que amaneciera y encontraron a las tres personas sin vida. Los vecinos informaron que varias personas sospechosas ingresaron a la vivienda, mientras otras se quedaron afuera. La calma tras este crimen duró poco: rápidamente se confirmó otra masacre de tres en Vallecillos. El reporte establece que, al llegar al lugar, los agentes recibieron los testimonios de vecinos y familiares de las víctimas, quienes narraron que todo sucedió alrededor de las 2:30 de la madrugada. Las víctimas fueron identificadas como Clara Mejía, quien se desempeñaba como aseadora de la alcaldía municipal; su esposo, Elmer Israel Olvera González, de 37 años; y su hijo, Edras Olvera Mejía. En tanto, en el ataque que dio inicio a la secuencia criminal perdieron la vida Lurvin Núñez; su madre, Alejandra Martínez; y su hijo, un menor de entre cinco y seis años. Los cuerpos de los tres familiares quedaron en un campo de fútbol de la aldea.

Autoría

Pese a que los ataques comenzaron alrededor de las 2:00 de la madrugada, los primeros reportes de los hechos violentos llegaron hasta las 5:00 de la mañana al Sistema Nacional de Emergencias (SNE) 911. Las alertas provocaron el desplazamiento de un fuerte contingente policial que, al llegar a las comunidades, se encontró con las dantescas escenas. El horrendo crimen comenzó a trascender en los medios de comunicación alrededor de las 8:00 de la mañana, cuando las autoridades policiales confirmaron el saldo de 12 fallecidos y anunciaron que investigaban la identidad de los hechores. Sin embargo, pocos minutos después circularon en redes sociales fotografías y videos en los que el Cartel del Diablo, un grupo criminal clasificado como terrorista por el Gobierno de Honduras y cuya influencia se extiende por Yoro y el norte de Francisco Morazán, reivindicaba la autoría del abominable hecho.