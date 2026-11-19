Entre las víctimas de las cuatro masacres figura <a href="https://www.elheraldo.hn/fotogalerias/sucesos/lider-indigena-ambientalista-delma-olvera-regidora-murio-una-4-masacres-yoro-EP32681401">Delma Yolanda Olvera</a>, de 45 años, regidora municipal y defensora del territorio indígena, quien fue asesinada junto a su esposo, Santos Pablo Corea, de 38 años, y su hija, Madeline Ivana Corea Pérez, de apenas tres años, en la aldea Pacayal.En la aldea Vallecillos, otras nueve personas perdieron la vida. Entre ellas se encuentran Esthela Pérez Murillo, de 53 años, y sus dos hijos, Rony José Pérez Pérez y Marvin José Pérez Pérez, ambos de 23 años.También figura Clara Mejía, quien trabajaba como aseadora municipal y fue asesinada junto a su esposo, Elmer Israel Olvera González, de 37 años, y su hijo, Edras Olvera Mejía, de 10 años.La lista de víctimas se completa con Lurvin Núñez; su madre, Alejandra Martínez; y su hijo, un menor de entre cinco y seis años cuya identidad no ha sido precisada.