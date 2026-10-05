De Yoro a Francisco Morazán: "Cartel del Diablo" opera y recluta en las montañas

Tegucigalpa, Honduras.- Las montañas de Francisco Morazán se han convertido en uno de los escenarios de operación del denominado "Cartel del Diablo", conoció EL HERALDO Plus por parte de fuentes relacionadas a la búsqueda de sus cabecillas. Aunque al menos 15 de sus integrantes han sido capturados, la estructura mantiene su actividad criminal y continúa generando violencia, muertes y temor entre los habitantes de la zona. El "Cartel del Diablo", declarado organización terrorista en Honduras el pasado 18 de septiembre debido a una serie de hechos violentos, opera en Sulaco y Yorito, ambos en Yoro, así como en Marale, Francisco Morazán. En estas zonas, sus integrantes han librado fuertes disputas territoriales con otras bandas criminales por la venta y distribución de drogas.

Sin embargo, ante los intensos operativos de búsqueda ejecutados por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, varios de sus miembros se habrían desplazado a las montañas del valle de Siria, en comunidades como San Luis, Esquías, Agua Caliente y El Pedernal, colindantes con Marale, uno de sus primeros puntos de operación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Forma de operar

Pese al asedio de las autoridades, los principales cabecillas del "Cartel del Diablo" continúan en libertad. Se trata de Yonatan Levi Estrada y Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, quienes han desafiado a los cuerpos armados del Estado a través de videos y transmisiones en vivo en redes sociales. Los investigadores calculan que en las filas de esa organización hay alrededor de 70 integrantes que se mueven por las aldeas y montañas de Yoro y Francisco Morazán.

Agentes que han participado en la búsqueda señalan que el grupo terrorista se ha valido de la fórmula del terror para reclutar a más integrantes. El temor es tal que muchos hechos, como la privación de libertad de niñas y niños, no se denuncian. Por otra parte, las fuentes también afirman que los menores de edad son utilizados para la venta y distribución de drogas y que les pagan incluso con las mismas sustancias que distribuyen. Por medio de motocicletas y mototaxis realizan las entregas de drogas y cobran extorsiones.

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