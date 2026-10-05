De Yoro a Francisco Morazán: "Cartel del Diablo" opera y recluta en las montañas

Fuentes de inteligencia consultadas por este medio dijeron que "<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/sucesos/capturan-dos-presuntos-miembros-pandilla-18-una-mujer-vinculada-la-ms-13-allanamiento-OI32180592" target="_blank">Cartel del Diablo</a>" se sigue abasteciendo de cocaína y marihuana a través de otros grupos de tráfico de drogas que, a su vez, les proporcionan armas de fuego traídas desde Guatemala por medio de puntos ciegos.Aunque la búsqueda se ha centrado en montañas y algunas zonas pobladas donde ha habido indicios de los movimientos del grupo criminal, hasta el momento las autoridades no han logrado ubicar a los dos cabecillas.En esas dos personas se sostiene la operación de la banda, por lo que su captura indudablemente desarticularía al grupo, sostienen agentes.La mayoría de los miembros de la estructura criminal han estado ligados al cabecilla Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, porque los primeros integrantes reclutados eran justamente parientes que se sumaron a las actividades delictivas; posteriormente, ellos reclutaron a otras personas cercanas.Entre los familiares de Esteban Gumercindo está su hermano Patricio Ferrera Rodas, capturado por la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) y a quien le decomisaron envoltorios que, según la Policía, contenían cocaína.Otro de los hermanos apresados es José Luis Ferrera Rodas, detenido en mayo durante un operativo policial en las montañas entre Francisco Morazán y Yoro.Rodas portaba armas de uso prohibido.También está en prisión su hermana menor, identificada como María Ramona Ferrera Rodas, acusada de administrar el dinero de las extorsiones.Del círculo cercano de Ferrera Rodas está César Octavio Medina Fúnez, quien guarda prisión por asociación terrorista y asesinato en su grado de ejecución de tentativa.El otro cabecilla, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/fotogalerias/sucesos/quien-es-yonatan-levi-estrada-villanueva-lider-cartel-del-diablo-yoro-honduras-FC30540566" target="_blank">Yonatan Levi Estrada, </a>tiene pocos familiares vinculados al accionar criminal, ya que su principal enlace siempre fue Ferreras Rodas.A él lo buscó hace más de tres años, después de llegar a Yoro desde México, donde trabajó con carteles del narcotráfico.Originario de Yoro, Estrada comenzó a trabajar con la banda de “Los Urbina” en la seguridad de cargamentos de drogas y otros ilícitos. Meses después, se independizó y comenzó a operar con un grupo pequeño de hombres que, en menos de un año, se apoderó de varias zonas de Yoro.Estrada y Ferrera pelearon por la “plaza” de Sulaco y Yorito, donde, después de la muerte de varios integrantes del grupo de “Los Mojados”, se quedaron operando.Para los investigadores, Estrada es el principal cabecilla del “Cartel del Diablo”, pero no se mueve por los mismos lugares que Ferrera Rodas, maniobra que ha dificultado su captura.Además, ninguno de los dos ha estado al frente de los últimos enfrentamientos registrados en Yoro.Otros miembros del grupo que han sido capturados y siguen en prisión son Francisco Narciso Escobar, Luis Alfredo Castillo Gutiérrez, Wilder Fernández Caballero, César Octavio Medina Fúnez y Ramón Enrique Cruz Palma.También han sido apresados Carlos Daniel Palma Murillo (alias “Calolo”), Modesto Murillo Gutiérrez (alias “Supremo”), Jarol Alexander Hernández (alias “El Descuartizador”), Selvin Serón Murillo (alias “Serrucho”), Leonel Mejía Cruz (alias “Chicho”) y Ruth Dalina Martínez Hernández (alias “Nena”).