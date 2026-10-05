De Yoro a Francisco Morazán: "Cartel del Diablo" opera y recluta en las montañas

Según fuentes de inteligencia, la organización criminal tiene unos 70 miembros, quienes se basan en el terror para seguir reclutando, especialmente menores, en las zonas en las que operan

  • Actualizado: 05 de octubre de 2026 a las 00:00
De Yoro a Francisco Morazán: Cartel del Diablo opera y recluta en las montañas

Las fuerzas del orden mantienen operativos en zonas montañosas de Yoro y Francisco Morazán, donde han detenidos a varias personas relacionadas con la estructura criminal.

 Foto: Cortesía Secretaría de Seguridad

Tegucigalpa, Honduras.- Las montañas de Francisco Morazán se han convertido en uno de los escenarios de operación del denominado "Cartel del Diablo", conoció EL HERALDO Plus por parte de fuentes relacionadas a la búsqueda de sus cabecillas.

Aunque al menos 15 de sus integrantes han sido capturados, la estructura mantiene su actividad criminal y continúa generando violencia, muertes y temor entre los habitantes de la zona.

El "Cartel del Diablo", declarado organización terrorista en Honduras el pasado 18 de septiembre debido a una serie de hechos violentos, opera en Sulaco y Yorito, ambos en Yoro, así como en Marale, Francisco Morazán.

En estas zonas, sus integrantes han librado fuertes disputas territoriales con otras bandas criminales por la venta y distribución de drogas.

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Sin embargo, ante los intensos operativos de búsqueda ejecutados por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, varios de sus miembros se habrían desplazado a las montañas del valle de Siria, en comunidades como San Luis, Esquías, Agua Caliente y El Pedernal, colindantes con Marale, uno de sus primeros puntos de operación.

Forma de operar

Pese al asedio de las autoridades, los principales cabecillas del "Cartel del Diablo" continúan en libertad. Se trata de Yonatan Levi Estrada y Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, quienes han desafiado a los cuerpos armados del Estado a través de videos y transmisiones en vivo en redes sociales.

Los investigadores calculan que en las filas de esa organización hay alrededor de 70 integrantes que se mueven por las aldeas y montañas de Yoro y Francisco Morazán.

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Agentes que han participado en la búsqueda señalan que el grupo terrorista se ha valido de la fórmula del terror para reclutar a más integrantes.

El temor es tal que muchos hechos, como la privación de libertad de niñas y niños, no se denuncian.

Por otra parte, las fuentes también afirman que los menores de edad son utilizados para la venta y distribución de drogas y que les pagan incluso con las mismas sustancias que distribuyen. Por medio de motocicletas y mototaxis realizan las entregas de drogas y cobran extorsiones.

Muchos de los miembros del Cartel del Diablo fueron detenidos en las montañas. Policías y militares realizan operativos para capturar a los cabecillas.

Muchos de los miembros del "Cartel del Diablo" fueron detenidos en las montañas. Policías y militares realizan operativos para capturar a los cabecillas.

 (Foto: EL HERALDO)

Redes

Fuentes de inteligencia consultadas por este medio dijeron que "Cartel del Diablo" se sigue abasteciendo de cocaína y marihuana a través de otros grupos de tráfico de drogas que, a su vez, les proporcionan armas de fuego traídas desde Guatemala por medio de puntos ciegos.

Aunque la búsqueda se ha centrado en montañas y algunas zonas pobladas donde ha habido indicios de los movimientos del grupo criminal, hasta el momento las autoridades no han logrado ubicar a los dos cabecillas.

En esas dos personas se sostiene la operación de la banda, por lo que su captura indudablemente desarticularía al grupo, sostienen agentes.

La mayoría de los miembros de la estructura criminal han estado ligados al cabecilla Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, porque los primeros integrantes reclutados eran justamente parientes que se sumaron a las actividades delictivas; posteriormente, ellos reclutaron a otras personas cercanas.

Entre los familiares de Esteban Gumercindo está su hermano Patricio Ferrera Rodas, capturado por la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) y a quien le decomisaron envoltorios que, según la Policía, contenían cocaína.

Otro de los hermanos apresados es José Luis Ferrera Rodas, detenido en mayo durante un operativo policial en las montañas entre Francisco Morazán y Yoro.

Rodas portaba armas de uso prohibido.También está en prisión su hermana menor, identificada como María Ramona Ferrera Rodas, acusada de administrar el dinero de las extorsiones.

Del círculo cercano de Ferrera Rodas está César Octavio Medina Fúnez, quien guarda prisión por asociación terrorista y asesinato en su grado de ejecución de tentativa.

El otro cabecilla, Yonatan Levi Estrada, tiene pocos familiares vinculados al accionar criminal, ya que su principal enlace siempre fue Ferreras Rodas.

A él lo buscó hace más de tres años, después de llegar a Yoro desde México, donde trabajó con carteles del narcotráfico.

Originario de Yoro, Estrada comenzó a trabajar con la banda de “Los Urbina” en la seguridad de cargamentos de drogas y otros ilícitos. Meses después, se independizó y comenzó a operar con un grupo pequeño de hombres que, en menos de un año, se apoderó de varias zonas de Yoro.

Estrada y Ferrera pelearon por la “plaza” de Sulaco y Yorito, donde, después de la muerte de varios integrantes del grupo de “Los Mojados”, se quedaron operando.Para los investigadores, Estrada es el principal cabecilla del “Cartel del Diablo”, pero no se mueve por los mismos lugares que Ferrera Rodas, maniobra que ha dificultado su captura.

Además, ninguno de los dos ha estado al frente de los últimos enfrentamientos registrados en Yoro.

Otros miembros del grupo que han sido capturados y siguen en prisión son Francisco Narciso Escobar, Luis Alfredo Castillo Gutiérrez, Wilder Fernández Caballero, César Octavio Medina Fúnez y Ramón Enrique Cruz Palma.

También han sido apresados Carlos Daniel Palma Murillo (alias “Calolo”), Modesto Murillo Gutiérrez (alias “Supremo”), Jarol Alexander Hernández (alias “El Descuartizador”), Selvin Serón Murillo (alias “Serrucho”), Leonel Mejía Cruz (alias “Chicho”) y Ruth Dalina Martínez Hernández (alias “Nena”).

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