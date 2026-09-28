Capturan a dos presuntos miembros de la Pandilla 18 y una mujer vinculada a la MS-13

Tegucigalpa, Honduras.- Tres presuntos miembros de estructuras declaradas terroristas fueron capturados este lunes 28 de septiembre por la Policía Nacional durante diferentes allanamientos realizados en varios puntos del país. “Ya tenemos los primeros terroristas capturados tras operación sorpresa este lunes”, publicaron las autoridades de la Policía Nacional.

Posteriormente, se dio a conocer la captura de dos presuntos miembros de la Pandilla 18 en el municipio de Cantarranas, Francisco Morazán. La tercera persona capturada es una mujer, quien presuntamente es miembro de la MS-13. Es conocida con el alias de “La Patrona” y fue capturada en Ojojona, Francisco Morazán. Recientemente, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) declaró como organizaciones terroristas a la Pandilla 18, la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Cártel del Diablo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Posteriormente, el Congreso Nacional aprobó una nueva ley que endurece los castigos y restringe algunos beneficios para integrantes de estas organizaciones dentro de los centros penitenciarios.