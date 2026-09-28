Entra en vigencia ley de alivio financiero para el sector agropecuario

Tegucigalpa, Honduras.- El mecanismo temporal de alivio en apoyo a los deudores del sector agropecuario con el sistema financiero hondureño ya está vigente.

Así fue aprobado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) el viernes 25 de septiembre, el que abarcará a los productores de 75 municipios de seis departamentos: Choluteca, Valle, Comayagua El Paraíso, La Paz, y Francisco Morazán. El beneficio se podrá extender a otros municipios de otros departamentos.