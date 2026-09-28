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Entra en vigencia ley de alivio financiero para el sector agropecuario

Con el mecanismo aprobado por la CNBS, los productores de seis departamentos podrán reestructurar créditos y acceder a capital trabajo en el sistema financiero

  • Actualizado: 28 de septiembre de 2026 a las 00:00
Entra en vigencia ley de alivio financiero para el sector agropecuario

Los productores del agro en Comayagua, Choluteca, Valle, Francisco Morazán, El Paraíso y La Paz pueden acceder al alivio temporal. Se busca extender este mecanismo a más regiones.

 Foto: Archivo/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El mecanismo temporal de alivio en apoyo a los deudores del sector agropecuario con el sistema financiero hondureño ya está vigente.

Así fue aprobado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) el viernes 25 de septiembre, el que abarcará a los productores de 75 municipios de seis departamentos: Choluteca, Valle, Comayagua El Paraíso, La Paz, y Francisco Morazán. El beneficio se podrá extender a otros municipios de otros departamentos.

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Con la Ley de Alivio Financiero los productores puede optar a reprogramar o reestructurar obligaciones crediticias, períodos de gracia, ampliación de plazos y otorgamiento de nuevos recursos para capital de trabajo y rehabilitación productiva.

Las instituciones supervisadas del sistema sanitario señalan que el sector agropecuario representa el 11.8% de la cartera crediticia total.

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Luis Rodríguez
Luis Rodríguez

Profesional del Periodismo graduado en Ciudad Universitaria-UNAH. Desde agosto 1995 redactor de noticias económicas en EL HERALDO y después pasó a ser periodista-editor de las secciones de Economía y de Dinero & Negocios.

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