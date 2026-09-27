Rosalía aviva rumores de romance tras ser vista besando a la modelo Loli Bahía

París, Francia.-Rosalía volvió a acaparar la atención fuera de los escenarios después de ser captada junto a la modelo francesa Loli Bahía durante una jornada de compras en la que ambas protagonizaron un beso. Las fotografías muestran a la cantante española y a la modelo recorriendo establecimientos de París y compartiendo distintos momentos de cercanía. La complicidad entre ambas quedó registrada en varias de las imágenes difundidas a través de redes sociales. El beso que protagonizaron es el detalle que más ha llamado la atención de los seguidores de Rosalía, debido a que se suma a otras muestras de cercanía que ambas han tenido en espacios públicos y en redes sociales.

Hasta el momento, las imágenes no confirman que exista una relación sentimental entre la intérprete de “Despechá” y Bahía. Sin embargo, la escena ha generado especulaciones entre sus seguidores, quienes han puesto el foco en la naturaleza del vínculo que mantienen. La salida ocurrió después de que Rosalía concluyera su gira mundial, una etapa en la que la artista mantuvo una intensa agenda de presentaciones y compromisos profesionales en diferentes ciudades. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Lejos de los escenarios y de los grandes eventos relacionados con su carrera, la cantante fue vista en un contexto cotidiano, compartiendo una jornada de compras con Bahía y mostrando una actitud relajada mientras ambas recorrían distintos lugares.

¿Quién es Loli Bahía, la mujer con la que sale Rosalía?