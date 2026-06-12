Rosalía a sus fans: "Gracias por entender que los seres queridos deben ser lo primero"

Madrid, España.- La cantante Rosalía retomó ayer su concierto en el estadio TD Arena de Boston, tras suspender varios conciertos la semana pasada en Miami, y agradeció al público que entendiera que "los seres queridos deben ser lo primero".

Según se puede ver en varios videos grabados por el publico durante el concierto, la cantante agradece al público que haya asistido a su concierto.

"Gracias por entender que los seres queridos deben ser lo primero, cuando algo inesperado y doloroso te pasa puede ser difícil seguir adelante, pero estoy convencida de que esto merece la pena, os agradezco que hayáis venido a mi show y os prometo que lo haré con todo el amor que tengo", dijo la cantante en inglés sobre el escenario.

La artista española aplazó los conciertos de la gira 'LUX Tour 2026' que tenía previstos la pasada semana en Miami y Orlando por "una emergencia familiar", según informó la empresa promotora.