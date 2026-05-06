La crítica británica se rinde ante el "triunfo absoluto" de su gira "Lux"

Londres, Inglaterra.- Los críticos musicales de la prensa británica se rinden este miércoles unánimemente a Rosalía y califican con cinco estrellas y titulares de "triunfo absoluto" el espectáculo de su gira 'Lux', que firmó ayer martes el primero de dos conciertos en el O2 de Londres, ambos con las entradas agotadas. "El show en directo de Rosalía es un 'triomf' (triunfo, en catalán), como dirían en Barcelona", escribe Alexis Petridis, del diario The Guardian, que asegura en su reseña que 'Lux' es uno de los conciertos "más atrevidos y sofisticados de la historia del pop". En su primera noche en Londres, Rosalía confesó desde las tablas que, desde sus inicios, siempre había soñado con actuar en esta ciudad, pero en un escenario diferente: el majestuoso Royal Albert Hall.

"Y nunca lo he hecho, pero he agotado las entradas para dos noches en el O2", dijo orgullosa frente a un estadio de 20.000 personas, una capacidad cuatro veces más grande. "Con esta destreza, precisión y talento, tendría a cualquier estadio en la palma de su mano", comenta al respecto Will Richards, de la revista Rolling Stone, que también otorga pleno de estrellas a la catalana. Otro magacín especializado en música, NME, coincide en que la gira de 'Lux' es "una obra de arte de una brillantez impresionante" y destaca la presencia de la Heritage Orchestra, así como el humor característico y natural de Rosalía.