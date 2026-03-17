Rosalía inaugura su era "Lux": así es la gira que está revolucionando el pop

La artista española dio inicio a su nueva gira, "Lux", con un espectáculo que mezcla música, teatralidad y una estética completamente renovada, marcando el comienzo de una etapa que ya está dando de qué hablar en redes sociales.
La cantante apuesta por un concepto escénico mucho más ambicioso, donde la música convive con elementos teatrales y visuales que elevan la experiencia del concierto a otro nivel.
Lejos de limitarse a un show tradicional, Lux se presenta como una propuesta artística integral. Desde la iluminación —que juega un papel clave en la narrativa del espectáculo— hasta la puesta en escena, todo parece estar diseñado para construir una atmósfera casi cinematográfica.
No es casualidad que muchos fans ya describan el concierto como “una obra de teatro musical contemporánea”.
En redes sociales, los clips del arranque de la gira no han tardado en viralizarse. Coreografías, cambios de vestuario y momentos íntimos del show han convertido a "Lux" en uno de los temas más comentados del momento dentro del entretenimiento.
Además, esta nueva etapa llega en un punto clave de la carrera de Rosalía, quien ha demostrado una capacidad constante para reinventarse.
La artista no solo reafirma su lugar en la música global, sino que también deja claro que su propuesta va más allá del sonido: es una experiencia visual, emocional y estética.
El impacto de la gira también se refleja en la conversación digital. Fans y críticos coinciden en que Rosalía ha logrado crear un espectáculo que conecta con las nuevas audiencias, especialmente aquellas que consumen contenido a través de plataformas como TikTok, donde varios momentos del show ya se perfilan como tendencia.
Con "Lux", Rosalía no solo inicia una nueva gira, sino una nueva narrativa dentro de su carrera. Y todo indica que esta era apenas comienza.
El tour comenzó oficialmente el 16 de marzo de 2026 en Lyon, Francia, en el recinto LDLC Arena.
Ese arranque marcó el inicio de una gira global bastante ambiciosa que recorre Europa, Norteamérica y Latinoamérica.
Se trata de un recorrido mundial de gran escala que incluye más de 40 conciertos en al menos 17 países. Pasará por ciudades como París, Madrid, Nueva York, Bogotá, Santiago y Ciudad de México.
Está programado para finalizar el 3 de septiembre de 2026 en San Juan, Puerto Rico.
Concebida como una experiencia “maximalista y brutalista”, según la propia artista, la gira mezcla música con elementos teatrales, visuales y casi espirituales.