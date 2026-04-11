Rosalía en imágenes: de sus orígenes en Barcelona a un fenómeno musical mundial

Con 16 años, comenzó a formarse en el Taller de Músics. Su director, Luís Cabrera, comenta a EFE que la artista tenía tanto interés por aprender que "machacaba a todo el mundo a preguntas", y no faltaba a ninguna clase de su doble programa de jazz y flamenco: "Mucha gente tiene talento, pero ella, además, hincaba los codos".