Chris Rock promete que "Son como niños 3" superará todas las expectativas de los fans

Nueva York, Estados Unidos.- Chris Rock pidió a los seguidores de "Son como niños" que se preparen para algo grande.
El actor y comediante, de 61 años, conversó en exclusiva con la revista People durante la alfombra roja de la premier de su nueva película, Misty Green, en el Festival de Cine de Nueva York, y aprovechó el momento para dar novedades sobre la tercera entrega de la franquicia encabezada por Adam Sandler.
"Va muy bien. Lo estamos pasando genial", dijo Rock sobre el rodaje del proyecto, que reunirá nuevamente al grupo de amigos de la infancia interpretado por él mismo junto a Sandler, Kevin James, David Spade y Rob Schneider.
El intérprete fue más allá al describir la calidad del resultado que esperan entregar al público. "Les va a volar la cabeza lo buena que es", afirmó.
Consultado sobre con quién disfruta más pasar el tiempo en el set, Rock respondió con diplomacia, sin señalar a un compañero en particular, aunque destacó su experiencia junto a su hija menor, Zahra, de 22 años, quien se suma al reparto. "Me la estoy pasando bien con todos", añadió el comediante.
Rock había revelado a principios de este mes que Zahra formaría parte de la película, al recordar cómo tanto ella como su otra hija, Lola, de 24 años, fruto de su matrimonio con Malaak Compton-Rock, crecieron entre los rodajes de la franquicia producida por Sandler.
Netflix confirmó oficialmente el desarrollo de "Son como niños 3" el pasado 6 de agosto, junto con el elenco principal, que suma a Maya Rudolph, Maria Bello y Salma Hayek Pinault, además de las nuevas incorporaciones Julie Bowen, Deon Cole y Bailee Madison, entre otros.
Según la sinopsis oficial difundida por el estudio, la trama seguirá al grupo de amigos ahora que sus hijos ya crecieron y finalmente son libres de vivir la aventura definitiva.
La saga, que arrancó en 2010 con "Son como niños" y continuó en 2013 con "Son como niños 2", regresa así con una generación completamente distinta, en la que los hijos de los actores originales asumen ahora sus propios papeles frente a cámara.