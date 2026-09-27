Chris Rock promete que "Son como niños 3" superará todas las expectativas de los fans

Nueva York, Estados Unidos.- Chris Rock pidió a los seguidores de "Son como niños" que se preparen para algo grande.

El actor y comediante, de 61 años, conversó en exclusiva con la revista People durante la alfombra roja de la premier de su nueva película, Misty Green, en el Festival de Cine de Nueva York, y aprovechó el momento para dar novedades sobre la tercera entrega de la franquicia encabezada por Adam Sandler.

"Va muy bien. Lo estamos pasando genial", dijo Rock sobre el rodaje del proyecto, que reunirá nuevamente al grupo de amigos de la infancia interpretado por él mismo junto a Sandler, Kevin James, David Spade y Rob Schneider.

El intérprete fue más allá al describir la calidad del resultado que esperan entregar al público. "Les va a volar la cabeza lo buena que es", afirmó.